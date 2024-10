Al nucli de la Part Alta de Tarragona hi ha més botigues de ‘souvenirs’ que supermercats

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

El barri més antic de Tarragona és la Part Alta. I el més presumit pels tarragonins, sobretot el mes passat, quan el barri és l’epicentre de les festes. Però un cop passa Santa Tecla, els veïns de la Part Alta tornen a la quotidianitat i els problemes del barri continuen igual.

Aquests són diversos i afecten diferents àmbits del dia a dia dels residents a la zona. Un dels principals és la manca de supermercats i comerços dedicats als veïns. «No tenim cap gran magatzem al barri. Molts veïns, que ja són grans, quan els seus fills o nets els visiten, aprofiten i els demanen que els hi facin la compra en supermercats més grans en altres zones de la ciutat», explica Quim Castellví, president de l’associació de veïns Ara Part Alta.

Al nucli del barri, tenint en consideració la plaça del Fòrum, el carrer Merceria, el carrer Major, la Baixada de la Misericòrdia, la plaça de la Font i el carrer de Sant Fructuós, només hi ha tres supermercats. La majoria d’aquests establiments són basars petits i cap és d’una gran cadena comercial. «Fa temps que reclamem que l’antic mercat de les peixateries, a la plaça del Fòrum, podria albergar un gran supermercat», expressa Castellví.

Pel que fa als comerços d’alimentació, al nucli de la Part Alta n’hi ha cinc. Dues carnisseries, un forn, una peixateria i una fruiteria. «Estem molt oblidats», expressa Castellví. Si es recompta els altres establiments dedicats als veïns, trobem tres perruqueries, dues farmàcies. A banda, hi ha dos estancs i un local de loteria.

Un caixer per 4.000 veïns

A la zona, només hi ha un caixer. Un, pels 4.135 veïns que viuen al barri, segons les estadístiques de població de l’any 2022 de l’Ajuntament de Tarragona, les més recents publicades.

En canvi, al nucli de la Part Alta hi ha cinc botigues de souvenirs i quatre gelateries. «Totes les botigues de queviures han anat desapareixent. Entenem tot l’impacte econòmic que genera el turisme, però creiem que l’àmbit comercial es pot equilibrar d’una millor forma», rebla el president de l’entitat veïnal. El gruix dels establiments al barri el conformen, d’una banda, les botigues de roba, bosses de mà, joies i regals. I, d’altra banda, els establiments d’hostaleria. En el nucli del barri, hi ha oberts 17 restaurants i 26 bars, comptant les cafeteries. La majoria es concentren a la plaça de la Font, un dels epicentres de l’hostaleria a la ciutat.

Pla d’Usos en camí

Davant aquest escenari, el govern municipal està treballant en un Pla d’Usos per a la Part Alta, que marcarà el camí a seguir als establiments del barri de cara al futur. La consellera de Comerç i Turisme, Montse Adan, encapçala el projecte. Aquest Pla és un compromís que es va acordar entre el PSC i En Comú Podem durant les negociacions dels pressupostos d’enguany.

Més enllà, una altra preocupació dels veïns és l’accessibilitat a l’habitatge. «Estem molt preocupats per l’auge de pisos turístics al barri. Cada cop pugen més els preus i molta gent es veu obligada a marxar a altres zones de la ciutat», explica Castellví. Segons va avançar el digital El Crític, a la ciutat hi ha 1.855 establiments amb llicència turística. Si es consulta un portal immobiliari com Idealista, cap dels immobles oferits a la Part Alta baixa dels 600 euros mensuals. «No pot ser que s’especuli tant amb l’habitatge al barri. Creiem que els lloguers haurien de ser mínim per dos anys», diu Castellví.

Queixes per la neteja

Aquesta reclamació la va adreçar el president de l’AV a la consellera Adan, en una reunió que van mantenir aquesta setmana. Durant la trobada, també es van tractar altres temes com la neteja al districte. «Al barri hi ha carrers molt foscos on, si es tira aigua per netejar, triga dos o tres dies a assecar-se. I molta gent gran té por de relliscar», exposa Castellví. Com en la majoria de barris de la ciutat, els veïns critiquen la neteja que fa la brigada municipal a la zona. «Hi ha certa maquinària que, en passar, fa malbé els baixos dels portals de les cases. Ho hem alertat molts cops i la sensació és que es fa cas omís», expressa Castellví. Per aquest motiu, des de l’associació veïnal no es descarta organitzar manifestacions i concentracions pròximament per a denunciar la situació al barri.

Manifestacions a la vora

«Hem acordat una reunió amb Sandra Ramos, la regidora de barri, i segons com vagi la trobada prendrem una decisió. Molts balcons de la plaça del Fòrum llueixen tendals amb el lema ‘Cuidem la Part Alta’. Per últim, els veïns també reclamen solucions pel que fa a la mobilitat i al trànsit rodat als carrers de la ciutat. «Reduir els vehicles al centre històric ja ens sembla bé. Però la normativa no es compleix», diu Castellví. Els vehicles de repartiment hi poden entrar fins a les 11 h, però, segons els veïns, ho fan més enllà del seu horari. «Hi ha només una entrada, al portal de Sant Antoni, i la Guàrdia Urbana ho podria controlar. De fet, ells són els primers a entrar en cotxe al barri i no a peu», conclou.