L'exregidor d'urbanisme assegura que «no tenia cap interès en la tramitació del Parc Central»

L'exregidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Tarragona, Àngel Fernández, acusat en el cas del Parc Central, ha assegurat que «no tenia cap interès» en la tramitació del centre comercial i ha realçat que les contraprestacions acordades en el conveni urbanístic amb Erosmer Valencia van permetre la construcció dels dos ponts a l’entrada a la ciutat i la reurbanització d'aquesta zona.

Aquest divendres, també han declarat els altres dos investigats en la causa, José Miguel Yubero i Juan Carretero. Han negat que coneguessin els dos contractes entre diverses empreses de l’entramat per valor de més de 200 milions de pessetes per la intermediació en la compra dels terrenys del gas. Concretament, Erosmer va pagar a Pieles de España i aquesta a Típel.

Dels 8 investigats, només se’n jutgen tres

El judici pel cas del Parc Central va arrencar a principis del mes de setembre a l’Audiència de Tarragona amb quatre dels vuit investigats asseguts al banc dels acusats. Es tracta d’Àngel Fernández, qui va ser regidor d’Urbanisme a l’Ajuntament de Tarragona (CIU), Juan Carretero, empleat de l’empresa Típel -una de les filials de les empreses de la família Prenafeta- i José Miguel Yubero, treballador del grup Eroski -que va participar en la negociació de la compra dels terrenys on es va ubicar el Parc Central, així com de l’advocat Enric Llovet i l’exalcalde de Reus i empresari, Miquel Colàs, els quals van quedar exclosos del procediment. La resta d’acusats Isidoro Prenafeta, José Maria Vidal, Luís Valero i Lluís Carbonell estan morts.

Peticions del ministeri públic

Fiscalia acusa Àngel Fernández d’un delicte continuat de tràfic d’influències i d’un delicte continuat de prevaricació, pels quals sol·licita una pena de quatre mesos d’arrest major, 8 anys d’inhabilitació especial per feina o càrrec públic i una multa de 2.406.000 euros amb responsabilitat personal subsidiària de cinc mesos en cas d’impagament, així com el pagament de les costes processals.

El ministeri públic també acusa Juan Carretero i José Miguel Yubero de tràfic d’influències -continuat- en concepte d’inductors o cooperadors necessaris del concurs medial d’aquest delicte. En aquest cas, els demana una pena de quatre mesos d’arrest major, 8 anys d’inhabilitació especial per feina o càrrec públic i una multa d’1.800.000 euros amb responsabilitat personal subsidiària de quatre mesos en cas d’impagament i sufragar les costes processals.

Miquel Colàs exalcalde de Reus també estava inicialment investigat en la causa per un delicte continuat de tràfic d’influència. Amb tot, el tribunal va excloure’l provisionalment de la causa perquè no es trobava en les condicions adequades per afrontar el judici arran de la seva avançada edat.

Els magistrats també acceptar la petició de la defensa d’Enric Llobet en les qüestions prèvies i li van retirar l’acusació de blanqueig de capital. L’advocat s’enfrontava a una pena de quatre mesos de presó i una multa de 360.000 euros amb responsabilitat personal subsidiària d’un mes en cas d’impagament i les costes processals.

Dimecres vinent està prevista l’última vista del judici quan el fiscal i les defenses faran els seus informes i conclusions finals, on possiblement modificaran les seves peticions inicials.