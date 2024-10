Un estudi de la URV vincula l'exposició a bisfenols amb una reducció de la qualitat del semen

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Un estudi associa la major exposició a bisfenols, un grup de compostos químics presents en productes d'ús quotidià com envasos de plàstic, amb una disminució de la qualitat del semen.

L'estudi ha estat realitzat per investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV), l'Institut de Recerca Sanitària Pere Virgili (IISPV) i el Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa de la Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBEROBN).

Els bisfenols són àmpliament utilitzats en la fabricació de plàstics i resines epoxi, i es troben en envasos d'aliments, ampolles de plàstic i revestiments de llaunes, entre d'altres productes.

Aquests compostos, coneguts també com a disruptors hormonals, tenen la capacitat d'alterar la funció del sistema endocrí.

L'estudi, realitzat amb la col·laboració d'altres centres internacionals, va analitzar la relació entre els nivells de bisfenols en orina i diversos paràmetres de la qualitat del semen en 195 homes espanyols en edat reproductiva, sense antecedents d'infertilitat.

Els resultats van mostrar una associació inversa significativa entre els nivells en orina de bisfenols i la vitalitat dels espermatozoides: concretament, els investigadors van observar que més nivells d'aquests compostos estaven associats amb una menor vitalitat espermàtica.

A més, tots els participants van excedir els nous límits d'ingesta diària tolerable de bisfenols establerts per l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, cosa que «suggereix que hi ha una exposició generalitzada a aquests disruptors endocrins per sobre dels nivells considerats segurs», apunta l'estudi, publicat a la revista científica Environmental Research'

Els investigadors adverteixen que, si es confirmen aquests efectes nocius en d'altres poblacions, caldrà implementar polítiques més restrictives sobre l'ús dels bisfenols per reduir els problemes de fertilitat.