ECP demana 500.000 euros per reforçar el Pla de Prevenció d’Incendis

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal d’En Comú Podem ha preparat una llista amb 40 propostes per al pressupost del 2025. Ahir, es van reunir amb el govern municipal per negociar la confecció dels comptes de l’any vinent. Entre altres, la formació morada va reclamar una partida de 500.000 euros per reforçar el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del departament de Protecció Civil de l’Ajuntament de Tarragona. La gestió de l’Anella Verda és una prioritat per als comuns, així com l’habitatge, l’accessibilitat o l’impuls d’un programa d’intervenció socioeducativa als barris de la ciutat.

El portaveu d’ECP, Jordi Collado, es va trobar ahir amb el grup negociador del govern socialista, format per la consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, i l’assessor especial d’Alcaldia, Pau Pérez. També hi van ser presents el conseller d’Urbanisme, Habitatge, Llicències, Domini Públic i Patrimoni, Nacho García, i el conseller de Joventut, Medi Ambient i Espais Públics, Guillermo García, figures poc habituals en aquestes reunions per als pressupostos.

Collado explicava que han dividit les seves demandes en «quatre grans eixos». El primer d’aquests és l’habitatge. «Volem que en el pressupost hi hagi suficients diners perquè, en finalitzar el mandat el 2027, Tarragona passi dels 150 pisos de protecció oficial propis actuals a més de 400», afirmava l’edil, qui espera que «SMHAUSA es converteixi en un generador clar i específic d’habitatge». El portaveu d’ECP va instar el govern a «atacar la situació de crisi habitacional des de la ciutat, continuant comprant habitatge i construïnt».

El segon eix se centra en «prendre els carrers». ECP va reclamar una partida pressupostària important per impulsar un programa d’«agents socioeducatius, educadors de carrer que intervinguin de forma comunitària en cadascun dels nostres barris». Collado pretén que es millori la convivència, «no només des de la perspectiva policial».

Donar continuïtat

Els comuns volen donar continuïtat a moltes de les inversions que va acordar amb l’executiu socialista per a aquest 2024. Per exemple, a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques. «Seguim de ben a prop el Pla d’Accessibilitat», deia Collado, qui també va reclamar inversions «en medi ambient i sostenibilitat» amb «la gestió de l’Anella Verda, incorporant una partida de mig milió d’euros per dotar de recursos el Pla de Prevenció d’Incendis».

Fa un any, ECP ja va pactar amb el govern municipal 500.000 euros per a l’execució d’aquest mateix pla. D’altra banda, els comuns van demanar la renaturalització la riera de la Móra, que «pot ser un element clau per millorar aquella part de la ciutat», i la creació d’un Centre d’Interpretació de l’Anella Verda, que seria «el primer pas per a la constitució d’un ens que s’acabi encarregant de la gestió d’aquest espai».