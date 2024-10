Demanen quantificar les emissions dels creuers a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) ha elaborat un informe tècnic que identifica els efectes mediambientals, humans i socials provocats pels creuers, titulat L’impacte dels creuers als oceans: crisi climàtica i vulneració de dret. Ahir, es va presentar aquest document a la Facultat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira Virgili, on es va produir un interessant debat sobre com afecta l’activitat dels creuers a Tarragona, en un context més local. Stop Creuers-Veïnat pel decreixement turístic va aprofitar per criticar la manca d’estudis i de dades sobre la contaminació causada pels creuers a la ciutat i reclamar una quantificació de les emissions generades per aquests grans vaixells.

La plataforma també va plantejar altres qüestions com l’aigua que subministra el Port de Tarragona als creuers. Assenyalaven que, segons un article de Porta Enrere, es van proveir 11 milions de litres el 2023. Respecte a això, qüestionaven a quin preu es cobra l’aigua. Tanmateix, preguntaven on es destinen els diners que es recapten amb els busos que transporten els creueristes del port al centre de la ciutat i viceversa.

Els impactes negatius

L’informe del CEDAT, elaborat per Marta Abegón, Carmen Montero i Alexandre Moreno, conclou que «la indústria dels creuers és extremadament contaminant, ja que la majoria d’activitats ordinàries que s’hi realitzen acaben incidint en el medi marí». En aquest sentit, s’assenyala que totes les funcionalitats que s’ofereixen als creueristes, així com la maquinària del mateix vaixell, «generen residus, afecten els peixos i els mamífers aquàtics i perjudiquen la vida de les plantes». L’estudi recull una part del darrer informe de Transport and Environment, en el qual es destaca que l’any 2022 els creuers a Europa van emetre més òxids de carboni que un bilió de cotxes. És a dir, van contaminar 4,4 vegades més que tots els turismes del continent.

«El principal repte que presenten els creuers és la gestió dels residus que generen», apunta el document del CEDAT, fent èmfasi en el fet que «una bona part de les aigües residuals s’acaben vessant al mar quan la normativa no ho permet». També es remarca la necessitat de solucionar un «problema greu» com el vessament d’hidrocarburs i d’olis. «El transport marítim i el sector dels creuers en particular són una font important de contaminació atmosfèrica i contribueixen a l’alliberament d’un important volum de GEH responsables del canvi climàtic», diu l’informe.

Tanmateix, s’indica que en els últims anys s’han adoptat diverses mesures des de la Unió Europea i l’Organització Marítima Internacional, «i algunes són realment ambicioses, però, atès el seu breu recorregut, caldrà esperar un temps encara per poder confirmar la seva afectivitat». Tot i això, alguns estudis afirmen que la normativa actual «no és prou estricta».

L’estudi també parla sobre l’impacte negatiu que sofreixen les persones treballadores del sector i, a més, conclou que el principal impacte social està relacionat amb la massificació turística en general: «El desembarcament de milers de creueristes provoca seriosos problemes de mobilitat i ús de la infraestructura urbana als habitants de la ciutat». Stop Creuers ho exemplificava amb les molèsties ocasionades pels busos a la Via Augusta o el «col·lapse de l’espai públic» a diverses zones de la Part Alta.