Ajornada la IV Cursa Inclusiva i Adaptada de Tarragona per la previsió de pluja

La IV Cursa Inclusiva i Adaptada, prevista per demà dissabte 26 d'octubre, s'ajorna davant la previsió de pluja. La cita esportiva, oberta a tota la ciutadania, se celebrarà el pròxim dissabte 9 de novembre a les 11 hores al Parc del Francolí.

Actualment hi ha més de 140 persones inscrites en aquest esdeveniment esportiu organitzat per entitats socials i educatives de Tarragona del sector de la discapacitat sota la coordinació de la Fundació Onada i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona i el Consell Esportiu del Tarragonès. Les inscripcions es tornen a obrir fins al dimecres dia 6 de novembre al següent ENLLAÇ.

Es podrà participar en les modalitats de cadira de rodes o caminador i triar recorregut en línia recta amb distàncies adaptades (20, 40 i 60 metres) i un recorregut no adaptat d'un quilòmetre al voltant del parc.

És una cita esportiva i lúdica no competitiva en la qual no hi ha temps màxim per acabar els recorreguts. L'esdeveniment disposarà d'espais de calma, lavabos adaptats, activitats inclusives i tot el necessari per gaudir de l’esport d’una forma tranquil·la, segura i inclusiva. La zona en la qual es desenvoluparan les curses estarà senyalitzada amb cartells amb pictogrames per facilitar l’accessibilitat i la comprensió de l’entorn.