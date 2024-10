La UTE Acisa-Pavapark obté la millor puntuació en la licitació per a la implantació de la ZBE de Tarragona

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Fins a sis empreses es van presentar al concurs públic per a la instal·lació, configuració i posada en marxa dels dispositius tecnològics necessaris per a la implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a Tarragona. La proposta de la Unió Temporal d’Empreses (UTE) Acisa-Pavapark ha obtingut la millor puntuació per part de la mesa de contractació i es perfila com la futura adjudicatària del contracte.

La UTE formada per les empreses Aeronaval de Construcciones e Instalaciones SA i Pavapark Movilidad SL ha obtingut 19,75 punts dels 20 possibles en l’apartat de criteris no automàtics. La mesa de contractació ha valorat positivament la capacitat tècnica i funcional de la plataforma —anomenada Saturno— ideada per a la correcta gestió i operació del servei, així com el pla de projecte elaborat per la companyia.

Tanmateix, la mesa de contractació ha atorgat la puntuació màxima a Acisa-Pavapark respecte a l’experiència i grau d’idoneïtat dels professionals integrants de l’equip tècnic. Per una altra banda, ha obtingut 43 punts en el capítol de criteris automàtics. L’oferta econòmica presentada per la UTE ha estat diferencial respecte a les propostes de la resta d’empreses. I és que ha estat la més baixa, amb un preu d’1.379.125 milions d’euros. Es tracta d’una quantitat força inferior al pressupost base de licitació era de 2.069.100 euros, amb IVA inclòs. De fet, la mesa va instar la companyia a presentar una justificació de la memòria presentada en considerar que la seva oferta era «anormalment baixa». La documentació requerida es va presentar en el termini establert i es va ser acceptada favorablement.

Càmeres i sensors

A l’espera dels possibles recursos i de l’adjudicació definitiva, la UTE Acisa-Pavapark és la més ben posicionada per executar la implantació de la Zona de Baixes Emissions de Tarragona per restringir l’accés i la circulació dels vehicles més contaminants a gran part del nucli urbà. L’adjudicatària haurà d’instal·lar 44 càmeres de lectura de matrícules. Aquestes es col·locaran en 21 punts de control diferents en el perímetre de l’àrea de la futura ZBE, que estarà delimitada per l’avinguda Catalunya, el passeig Torroja, el passeig de Sant Antoni, el vial William J. Bryant, el Moll de Costa, el carrer Vidal i Barraquer.

També es col·locaran 11 càmeres a l’interior de la Zona de Baixes Emissions que permetin aforar la mobilitat, tant de vehicles, i es posaran més als aparcaments dissuasius que hi haurà en el perímetre de l’àrea afectada, com el de Torroja, el d’Horta Gran o el de la Tabacalera. A més, s’implementaran 6 estacions de mesura de qualitat de l’aire i qualitat acústica, així com 10 panells d’informació dinàmica que mostraran l’estat del trànsit, incidents, rutes recomanades, l’estat de l’aire, les restriccions d’accés o l’ocupació dels pàrquings dissuasius, entre altres.

Estava previst que la ZBE entrés en funcionament l’1 de gener del 2025, però s’ha ajornat fins a l’inici del 2026. L’Ajuntament va prendre la decisió després que el procés de licitació, que es va impulsar el desembre del 2023, es va endarrerir per uns problemes amb els plecs, que es van haver de modificar. Per això, el consistori va haver de demanar una pròrroga dels fons Next Generation que va obtenir Tarragona per a la implantació de la ZBE.