Un tarragoní, entre els 100 llatins contra la crisi climàtica

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'escriptor granadenc establert a Tarragona, Ángel Juárez Almendros, ha estat inclòs en la llista dels 100 llatins més compromesos en la lluita contra la crisi climàtica del 2024, publicada per l'ONG ambientalista Sachamama, amb seu a Miami. Juárez, que també és president de la Red Internacional de Escritores por la Tierra (RIET), destaca entre els set espanyols que formen part d'aquesta prestigiosa selecció, reconeixent la seva contribució al medi ambient i la defensa de la sostenibilitat.

La llista, feta pública amb motiu del Dia Internacional contra el Canvi Climàtic, inclou figures influents com el papa Francesc, el cantautor colombià Carlos Vives, i l'empresari Ignacio Sánchez Galán, entre altres personalitats del món cultural, científic i empresarial. Segons Sachamama, l'objectiu d'aquesta iniciativa és posar en relleu el paper fonamental de líders llatins en la lluita per la preservació del planeta.

Set espanyols compromesos amb el clima

A més d'Ángel Juárez, la llista inclou altres sis espanyols destacats: la vicepresidenta tercera del Govern, Teresa Ribera; el president d’Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán; el president de l'Agència EFE, Miguel Ángel Oliver; l’activista dels oceans, Olivia Mandle; i les periodistes Marta Montojo i Lorena Arroyo. Junts, aquests líders espanyols representen la diversitat d'àmbits des d'on es pot incidir en la lluita contra el canvi climàtic.

Lideratge global i impacte local

Ángel Juárez Almendros, conegut pel seu compromís amb les causes mediambientals, ha estat reconegut pel seu lideratge dins de la RIET, una plataforma que agrupa escriptors i activistes de tot el món per defensar la Terra i sensibilitzar sobre els reptes climàtics. La seva presència en aquesta llista posa en valor la tasca que fa des de Tarragona per impulsar la consciència ambiental a nivell global.

La selecció dels 100 llatins més compromesos és el resultat d'un procés de nominació dut a terme per més de 20 organitzacions socials i ambientals, i ha estat avaluada per un jurat internacional amb àmplia experiència en polítiques climàtiques i sostenibilitat. Aquesta sisena edició compta amb el suport de diverses plataformes mediàtiques, incloent-hi EFE, que col·labora des del 2022 en la difusió de la llista a través de la seva plataforma de periodisme ambiental.