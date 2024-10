El passatge del terror 'Horror al Circ' arriba a l'Espai Jove Kesse de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest divendres, 25 d'octubre, a partir de les 19.15 h, l’Espai Jove Kesse es convertirà en un autèntic escenari de por amb el passatge del terror ‘Horror al Circ’, una activitat organitzada per un grup de 20 joves tarragonins que han estat al capdavant de tot el procés de creació i execució de l'esdeveniment amb la col·laboració del Servei Municipal de Joventut i el personal tècnic de l’Espai Jove Kesse.

Inspirats en l'univers del circ, aquests joves han treballat amb molta dedicació per transformar l’Espai Jove Kesse en un recorregut aterridor que no deixarà ningú indiferent. Cada detall ha estat dissenyat per oferir una experiència única i immersiva en un mon de por i misteri. Les persones joves han estat els encarregats de dissenyar i executar cada detall de l'esdeveniment, des del maquillatge i escenografia, fins la producció i coordinació actoral, demostrant la seva creativitat i capacitat organitzativa.

L'activitat és oberta a tots els públics amb la finalitat de proporcionar un espai de diversió i creativitat per a la ciutat.

A més d’aquesta acció, durant aquests dies es realitzaran altres tallers i activitats tematitzats en l’àmbit del terror, així aquest dissabte, es realitzarà el taller d’il·lustració express amb la temàtica de Frankeinstein a càrrec d’Alba Pocurull i el proper divendres 8 de novembre es realitzarà l’enigma nocturn ‘Terror a la Part Alta’, un seguit de proves per conèixer les històries més terrorífiques d’aquest entorn de la ciutat dinamitzat per l’entitat Auriga, Serveis Culturals.

Les activitats son gratuïtes amb inscripció prèvia al web jove Tarragonajove.org.