Junts a Tarragona presenta 43 propostes per a la negociació del pressupost municipal de 2025

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal de Junts a Tarragona ha presentat aquest dijous un conjunt de 43 propostes per a la negociació del pressupost municipal del 2025, amb una inversió total de 5,4 milions d’euros. Les iniciatives es centren en la millora de la seguretat, la preservació del patrimoni històric, la promoció de la cultura, el foment de la inclusió i l’accessibilitat, així com en el suport als autònoms i l’economia local.

Una de les mesures més destacades és l’ampliació del sistema de drons i càmeres de videovigilància, amb una dotació de 125.000 euros per reforçar la seguretat en zones sensibles de la ciutat. D’altra banda, Junts aposta per la millora dels espais urbans, com la renovació del passeig marítim del barri de la Móra i la peatonalització de la primera coca de la Rambla, amb una inversió de 550.000 euros.

En l’àmbit cultural, Junts demana un increment del finançament per a les colles castelleres, passant de 26.910 euros a 40.000 euros, així com una subvenció de 18.000 euros per als grups de foc. La promoció de la llengua catalana també ocupa un lloc destacat, amb una partida de 65.000 euros destinada a fomentar l'ús del català en comerços i restaurants.

A més, el grup planteja la necessitat de millorar l’accessibilitat a la ciutat amb una inversió de 700.000 euros i un augment en el pressupost per al control de la població de coloms fins als 170.000 euros.

El portaveu de Junts, Jordi Sendra, ha destacat la importància d’aquestes propostes per «continuar treballant per una ciutat més inclusiva, segura, i compromesa amb el seu patrimoni i cultura».