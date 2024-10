ERC acusa al govern de Viñuales de no executar el milió d’euros pactat per al polígon Francolí

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a l’Ajuntament de Tarragona ha denunciat que el govern local no ha complert amb el pacte pressupostari acordat per destinar un milió d’euros a la millora del polígon industrial del Francolí. Els republicans asseguren que aquesta partida va ser negociada amb el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) per aprovar els comptes del 2023, però a dia d'avui no s’ha invertit cap euro en les obres previstes.

El portaveu adjunt d’ERC, Xavi Puig, ha recordat que el projecte per renovar el vial central del polígon Francolí, que inclou la millora de l’asfalt, les voreres i la construcció d'una rotonda per facilitar el canvi de sentit, ja estava elaborat durant el mandat republicà. «És un projecte clau per a la zona industrial, però encara no s'ha iniciat la seva execució», ha lamentat Puig.

ERC també ha subratllat que aquesta partida es podria haver utilitzat per a altres polígons, com el d’Entrevies, on es va aprovar un projecte de reasfaltat en l’últim ple per unanimitat. «No entenem per què Junts vol incloure en el pressupost noves partides que ja estan contemplades i no s’han gastat», ha afegit Puig, en referència a les crítiques de Junts per Catalunya sobre la manca d’inversions en polígons.

Els republicans consideren que l'equip de govern, liderat pel socialista Rubén Viñuales, no ha complert els acords del pressupost de 2023 i acusen l'executiu local de posar «partides fictícies» sense executar-les. Puig ha conclòs que, en lloc de proposar noves inversions, caldria «gastar els diners ja destinats» per a la millora dels polígons de la ciutat.

A més, ERC recorda que el pressupost també inclou partides genèriques per millorar la via pública, com l’asfaltat i la reparació de voreres a tota la ciutat, a més de la senyalització. Els republicans reclamen que aquestes partides s'executin de manera efectiva per millorar els espais urbans de Tarragona.