Una clínica denuncia per «assetjament» una entitat antiavortista a Tarragona

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

«No estàs sola, podem ajudar-te». «Resa pel fi de l’avortament». Imatges de la Verge Maria, rosaris en mà i oracions a l’uníson. Amb aquest escenari, un centre mèdic de Tarragona conviu des de fa un mes. Concretament, es tracta de la clínica Eira, l’única on es fan avortaments a la ciutat, al carrer Frederic Mompou.

Es tracta d’una campanya impulsada per l’entitat antiavortista anomenada 40 Días Por La Vida. L’associació organitza vigílies de 9 del matí a 9 de la nit davant del centre. Ho fan des del passat 25 de setembre i continuaran fins al 3 de novembre. Les persones s’apunten mitjançant la seva pàgina web i de moment ja s’hi han registrat 129 voluntaris. Un total de 661 torns.

Dues campanyes a l’any

«Duem a terme dues campanyes a l’any. Una sempre a Quaresma i una abans de l’Advent. És un moviment que va néixer als Estats Units i que ha arribat a Espanya», explica Rafa Cervera, portaveu de l’entitat a Barcelona i Tarragona. Aquestes protestes ja s’han fet altres anys a la ciutat comtal, però enguany és el primer cop que es fa a Tarragona. «A les vigílies sobretot es resa i, si alguna persona que es dirigeix a la clínica colpista ho demana, li donem informació sobre on pot anar perquè l’ajudin en la seva situació», rebla Cervera.

El registre telemàtic permet a l’entitat controlar que no es reuneixin més de 19 persones. D’aquesta forma, no han de comunicar la concentració i tenen dret a fer-ho. «Intentem estar dintre de la llei i complir-la. No entorpim el camí al centre», diu Cervera.

Buit legal

Aquest és el buit legal que troba l’associació per a dur a terme les seves activitats, tot i que hi ha una instrucció del Departament d’Interior que prohibeix manifestacions antiavortistes davant les clíniques. «Els voluntaris a Tarragona han respòs molt bé, amb moltes ganes de començar. La voluntat és continuar fent aquestes accions», expressa Cervera.

Les persones que participen en les vigílies ho fan encara que el centre estigui tancat. «No ens dirigim als treballadors o clients del centre. Intentem ser el més delicats possible», conclou Cervera. Tot i això, la clínica ha denunciat l’entitat per «assetjament» davant els Mossos d’Esquadra. Des del centre s’ha declinat fer declaracions a aquest mitjà, però s’ha confirmat la denúncia.

Preguen pel tancament

L’entitat organitza protestes arreu d’Espanya i a Barcelona té tres vigílies actives davant de centres mèdics. I ha arribat ja a més de 1.000 ciutats en 63 països, segons explica al seu portal web. «Tenim fe i confiem en el poder del Senyor, no en el nostre, i per això preguem. Si és voluntat de Déu, ben aviat el centre avortiu de Tarragona tancarà les portes», va expressar Valerie, la coordinadora de les protestes a la ciutat, al digital Religión en Libertad. Fa poques setmanes, la ministra de Sanitat, Mónica García, va expressar que el Govern crearà un registre de metges objectors a l’avortament, en cerca d’acabar amb els buits legals.