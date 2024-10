El cementiri de Tarragona amplia l'horari d'obertura per Tots Sants

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un any més, el cementiri de Tarragona, propietat de la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla, es prepara per a la festivitat de Tots Sants ampliant l’horari d’obertura al públic i habilitant una segona entrada per als dies de més afluència de visitants.

El recinte es mantindrà obert ininterrompudament del 26 d’octubre a l'1 de novembre des de les 09:00 h fins a les 18:00 h. Pel que fa als accessos, a banda de la porta principal, des del 30 d’octubre fins a l'1 de novembre s'hi podrà accedir també per la porta del Camí del Llorito en horari de 09:00 h a 18:00 h, i el dia 2 de novembre, de 09:00 h a 14:00 h.

A l’entrada principal del cementiri els visitants com sempre trobaran un codi QR per consultar i cercar la ubicació de les persones inhumades. També disposaran de sis cadires elèctriques per a persones amb mobilitat reduïda, les quals s'hauran de demanar a les oficines o al personal de la porta principal del cementiri.

Com a novetat, aquest any el cementiri ha estrenat un espai de memòria pel dol gestacional, perinatal i neonatal, impulsat per la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla. Aquest nou espai consisteix en un gran banc semicircular que embolcalla un exemplar d’arbre de l’amor, originari de l’est de la Mediterrània i que té com a particularitat que la seva fulla té forma de cor. Al costat del banc, en un faristol de ferro, dins d’un calaix situat a la part inferior, es pot trobar un Llibre de memòria on les famílies poden deixar escrits els seus sentiments, pensaments i missatges de record.

També com a novetat, la setmana vinent la pàgina web del cementiri s'actualitzarà amb la incorporació d'una nova secció sobre els principals punts d'interès històrics del recinte funerari, amb una breu explicació del patrimoni, dels personatges històrics i fotografies.

Misses

El dia 1 de novembre a les 16:00 h s’oficiarà el Sant Rosari a la capella del mateix cementiri, i el dia 2 de novembre, la diada dels fidels difunts, s’oficiarà la Santa Missa a les 09:00 h (en català), a les 10:00 h (en castellà) i a les 12:00 h (en català).

Per quart any consecutiu, el dia 1 de novembre a les 12:00 h tindrà lloc el concert Recital pel record, organitzat per la Fundació Mémora, a la plaça central del cementiri. Es tracta d’una mostra de respecte als difunts i un acompanyament a les famílies que visitin el cementiri aquest dia. Hi haurà tres passis cada 15 minuts.