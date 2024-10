La Xarxa Santa Tecla, reconeguda en els premis hospitalaris TOP 20

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Xarxa Santa Tecla ha estat present en els premis Top 20, un programa d'avaluació hospitalària que atorga IQVIA, una empresa líder en l’ús de dades, tecnologia i analítiques avançades, i que reconeix públicament els hospitals amb el millor balanç de resultats a partir de dades objectives. Aquests premis han arribat a la 25a edició amb un rècord de participació: un total de 201 hospitals d’àmbit estatal, tant públics i com privats.

Per una banda, l’hospital del Vendrell ha estat reconegut com un dels millors hospitals en Gestió Hospitalària Global en la categoria d'hospitals generals petits d’àmbit comarcal. D'aquesta manera, l’hospital rep el reconeixement per la seva gestió de part d'una entitat independent amb una llarga trajectòria l'avaluació de resultats i qualitat dels hospitals d'arreu de l’Estat. Aquest premi TOP 20 s’afegeix als que l’hospital vendrellenc ja s'ha emportat des que se celebra aquest certamen: premi en la mateixa categoria els anys 2018 i 2023 i premi en la categoria d’Atenció a la Dona, l'any 2010.

També ha rebut una menció especial, en aquest cop com a finalista, el servei de Neurologia de l'hospital del Vendrell, sent reconegut com a un dels millors de l'Estat en la categoria d'hospitals comarcals.

D'altra banda, l'hospital de Santa Tecla ha quedat finalista en Gestió Hospitalària Global, en aquest cas, en la categoria d'hospitals general mitjans.

L'acte de lliurament dels premis TOP 20 d'aquest 2024 va tenir lloc aquest 22 d'octubre a Madrid, amb una representació de la Xarxa Santa Tecla i amb la intervenció d'autoritats com Ana Pastor, exministra de Sanitat, i de l'investigador de prestigi internacional Mariano Barbacid, entre d'altres.

La Xarxa Santa Tecla i els TOP 20

El lligam de la Xarxa Santa Tecla amb els premis TOP 20 ja ve de fa anys. Entre els exercicis 2002 i 2012, l’Hospital de Santa Tecla de Tarragona va rebre un total de 10 premis TOP 20 en les categories de Gestió hospitalària global (2002, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012), àrea del Sistema Nerviós (2011, 2012) i àrea del Cor (2003). En l’edició de 2023, l’Hospital de Santa Tecla també va estar entre els nominats. A aquesta cal afegir els quatre guardons TOP 20 assolits per l'Hospital del Vendrell des de la seva posada en marxa.