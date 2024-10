Viñuales reitera que l’«estabilitat» s’aconsegueix amb un govern «de 14»

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, busca des de fa mesos una ampliació de govern que aporti estabilitat. Durant aquest primer tram de mandat, el batlle ha manifestat en diverses ocasions que En Comú Podem i Junts per Catalunya serien bons socis de govern. La setmana passada, el portaveu d’ECP, Jordi Collado, obria la porta a entrar a govern, però sense que hi formi part la formació de Jordi Sendra. Un pacte entre el PSC i comuns permetria ampliar l’executiu de 9 a 11, cosa que suposaria continuar en minoria. En declaracions a Diari Més, Viñuales assegura que vol «estabilitat» i això només passa per tenir un govern «de 14». És a dir, ser majoria.

El passat mes de febrer, l’alcalde ja va intentar formalitzar un pacte amb ECP i Junts, però Collado el va rebutjar. El batlle va tornar-ho a provar a l’estiu sense èxit. Viñuales considera que és «un moment idoni» per tenir un executiu de 14 consellers, «quan encara queden més de dos anys de mandat». A més, apunta que l’equació PSC-Junts-ECP «no és aliena a Catalunya, no faríem cap fórmula que sigui una sorpresa». En aquest sentit, assegura que «la meva voluntat és intentar fins a l’últim moment l’estabilitat que requereix i mereix Tarragona». Amb la negativa d’ECP a estar amb Junts, però, fa que sigui pràcticament inviable aquest plantejament.