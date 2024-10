Memòria Democràtica presenta la programació de tardor a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La conselleria de Memòria Democràtica de Tarragona presenta per aquest segon semestre de l’any una programació que gira al voltant de la lluita i el paper de la dona però, com sempre, obert a altres temàtiques, emmarcades en el període que va des de la Segona República fins a la dictadura franquista.

D’una banda, hi haurà dos actes per tal d’aprofundir en la lluita de les dones que son la projecció del documental Guardianas de la Memoria, que és el resultat d’un treball d’investigació de la repressió franquista al poble de Benamejí, Còrdova, amb testimonis majoritàriament femenins i que tracta de temes com la repressió, el paper de les dones supervivents, l’obertura de les foses comunes, entre d’altres. Moltes d’aquests famílies van emigrar a Catalunya per a fugir de la repressió, entre d’altres llocs a Tarragona. La projecció serà el divendres 22 de novembre a les 19h al Teatre de Bonavista.

L’altre acte destacat serà un col·loqui al voltant del llibre Les dones decidim. Història i memòria del feminisme a Tarragona (1974-2001) on les investigadores i autores del llibre parlaran de la història i la investigació del feminisme a la ciutat de Tarragona. Serà el dimecres 4 de desembre a les 19h a l’Arxiu.

També hi haurà la taula rodona La gestió dels espais de memòria: trajectòria, oportunitats i reptes que se celebrarà el dimecres vinent, 30 d’octubre a les 19h a l’Arxiu. Un estat de la qüestió, com i que els gestiona, la seva senyalització i integració en rutes patrimonials, la possible banalització de la memòria.

El programa també compta amb una obra de teatre. L’enterrador està prevista pel dissabte 9 de novembre a les 20h dins la programació de tardor de Teatres. Una història que es basa en vivències d’herois anònims, com de l’enterrador de Paterna, Leoncio Badia, que va deixar testimoni de la humanitat i dignitat enmig de l’horror i la barbàrie de la Guerra civil i la postguerra.

El dia 3 de desembre, també a les 19h, hi haurà la conferència Heroismos. Història d’un projecte cinematogràfic a benefici de la Creu Roja a Tarragona i la presentació del número 55 de la revista Kesse.