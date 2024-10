Localitzen un terreny i un cremador relacionats amb el robatori de cables de llum a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana de Tarragona va registrar dimarts una finca ocupada il·legalment en el marc d’un procés d'investigació, ja que hi havia indicis que hi podria haver objectes d'il·lícita procedència i un punt de crema de cablejat d’enllumenat públic robat.

La finca es trobava en un clar estat d’abandonament, d’insalubritat i plena de brutícia. A través d’aquesta operació, dirigida pel Jutjat d’Instrucció número 4 de Tarragona, s’han pogut vincular les restes trobades a la finca amb la sostracció de cablejat d'enllumenat públic de Tarragona, com caixes de connexió, trams de cable i tapes de fanals d’algunes urbanitzacions de la ciutat. Aquest material estaria relacionat amb els diferents robatoris de cablejat que s’han produït a diferents punts.

La Guàrdia Urbana també ha verificat que hi havia un cremador de cable a tocar de la finca registrada on s’hi han localitzat cables i fundes de cable de coure que són coincidents amb les restes que s’han trobat durant l’escorcoll. Es podia accedir al cremador des de la finca, ja que hi havien habilitat un pas.

Després de la inspecció i la recollida de proves, la Guàrdia Urbana ha realitzat la identificació d’autor, a qui se l’imputen els delictes de receptació i usurpació, ja que no disposava de cap contracte per ocupar la finca. Cal recordar que el delicte de receptació consisteix en aprofitar-se de béns que procedeixen d'un delicte contra la propietat.

Arran d’aquesta entrada, també s’ha intervingut maquinària compatible amb l'activitat delictiva, com pel tall i la manipulació del cable. Alhora, s’ha recuperat un patinet elèctric sostret a la província de Barcelona, una bicicleta de muntanya, un generador de gasolina, una fumigadora, entre altres. També s’han localitzat unes tanques perimetrals de ferro colat que, per gestions fetes, es coneix que formen part d’una oferta pública que una empresa de Madrid va fer a diverses administracions, entre les quals hi ha tres poblacions de la província de Tarragona.

La Guàrdia Urbana està en contacte amb Fecsa, Endesa i Adif per determinar si un altre material recuperat en aquesta finca correspon a les instal·lacions d’aquestes empreses, com cablejat acer i fundes de cable, entre altres.

Per la seva banda, els departaments de Medi Ambient, Neteja i Salut Pública de l’Ajuntament van aixecar diversos actes administratives i es va procedir a la posterior retirada de material contaminant i d’alt risc d’incendi.

Finalment, després de rebre avisos de veïns que alertaven que en aquesta finca hi havia dos gossos de raça perillosa que vivien en condicions deplorables, en aquesta operació s’havia de procedir a la seva recollida però en el moment de l’entrada no es trobaven al lloc, tot i així es farà un seguiment del cas.

En aquesta operació hi han intervingut diferents unitats i comandaments de la Guàrdia Urbana com el cap de la Divisió de la Policia Judicial, la Unitat d'investigació Bàsica (UIB), la Unitat de Medi Ambient (UMA) i la Unitat de Drons (UDRON), i també membres de la Brigada Municipal, Medi Ambient, Salut Pública i Enginyeria Municipal, tècnics de FCC, tots sota les ordres del lletrat de l’Administració de Justícia. Per la seva part, la titularitat del terreny ha enviat personal per tapiar les edificacions i reparar la tanca perimetral per impedir l’accés a la finca.