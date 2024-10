Les negociacions no s’aturen a l'Ajuntament de Tarragona

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament va aprovar el pressupost d’aquest 2024 amb els vots a favor de 20 dels 27 consellers que conformen el ple municipal. Ha passat un any des d’aquell moment i el govern torna a estar immers en negociacions amb els grups de l’oposició. Fa uns dies per les ordenances fiscals i, ara, per als comptes del 2025. Difícilment es podrà tornar a veure un consens tan ampli com fa 12 mesos, quan l’executiu socialista va comptar amb el suport d’Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i En Comú Podem. Principalment, per l’autoexclusió enguany d’ERC en les converses tant pels pressupostos com per les ordenances fiscals. L’única trobada que es va produir entre el govern i els republicans va ser a principis de setembre. Des de llavors, la formació capitanejada per Maria Roig denuncia que l’alcalde, Rubén Viñuales, «ha dinamitat tots els ponts de confiança».

El que no ha canviat respecte a fa un any és que Junts i ECP continuen sent els socis prioritaris dels socialistes. Ambdues formacions ja van pactar amb l’executiu l’aprovació de les ordenances fiscals de l’any vinent i tot apunta que tornaran a arribar a un consens amb l’executiu per tirar endavant els comptes. Això sí, Viñuales ha hagut de donar compliment a la gran majoria de les inversions acordades per a aquest 2024 per poder iniciar les negociacions. Avui, el grup negociador del govern —format per la consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, i l’assessor especial d’Alcaldia, Pau Pérez— es reunirà amb el portaveu de Junts, Jordi Sendra. Els juntaires presentaran les seves propostes, com la millora dels polígons industrials de la ciutat.

Demà serà el torn d’En Comú Podem. El portaveu del grup, Jordi Collado, explica que aprofitaran la trobada per presentar una bateria de propostes a incloure en l’apartat d’inversions del pressupost de l’any vinent. L’habitatge serà una qüestió prioritària per a la formació morada, com ho va ser l’any passat, quan van pactar una partida d’1,5 MEUR per a la construcció de pisos socials. També proposaran iniciatives per impulsar el treball socioeducatiu i comunitari al carrer. Tanmateix, posaran sobre la taula les diferents demandes que ha fet el grup a través de mocions. En el ple de la setmana passada, per exemple, van exigir la reforma del local de l’Associació de Veïns de la Floresta, així com la recuperació d’una caseta abandonada ubicada a la urbanització de Tarragona 2.

Amb Junts i ECP, el govern en tindria prou per arribar als 14 vots necessaris per donar llum verda als comptes. No obstant això, els socialistes també es van reunir dilluns amb el Partit Popular. Les sensacions en acabar la trobada, però, no van ser massa positives. «Tot i que els pressupostos tiraran endavant, presumiblement, amb els vots del PSC, Junts, ECP i exVox, hem fet a mans de l’equip de govern les nostres propostes», afirma la portaveu popular, Maria Mercè Martorell. L’edil defensa «una baixada generalitzada dels impostos», així com «una aposta irrenunciable a invertir en l’espai públic, en el lloguer de maquinària de neteja fins que se solucioni el contracte de la brossa, en seguretat amb les comissaries de proximitat i en potenciar el turisme i el patrimoni com a motor econòmic».

Figures noves en el tauler

Un dels principals canvis respecte a les negociacions de l’any passat, és que, aquest cop, hi ha dues figures que abans no hi eren: els dos consellers no adscrits, Javier Gómez i Jaime Duque. Junts i ECP ja van exigir al govern que no comptés amb els dos edils trànsfugues de cara a l’aprovació de les ordenances i tornarà a ser una condició de les dues formacions per donar suport als pressupostos de l’any vinent. Els no adscrits estan disposats a negociar, però, de moment, el govern no ha convocat cap reunió amb ells. Aquesta setmana, el govern prem l’accelerador amb l’objectiu tenir els comptes aprovats, com a màxim, en el ple ordinari que tindrà lloc el 15 de novembre.