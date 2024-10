Les infermeres de Tarragona reclamen formació sobre violència de gènere des del Grau

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La violència de gènere és un problema important de salut pública. La recerca afirma que entre un 20-30% de les dones que van a l'Atenció Primària de salut han patit, pateixen o patiran alguna forma de Violència Masclista.

La pròpia Organització Mundial de la Salut (OMS) destaca la rellevància de la capacitació dels professionals sanitaris per aconseguir beneficis a la salut d'aquestes dones.

Les infermeres d’atenció primària son claus en la detecció i seguiment d’aquestes víctimes, però des del Col·legi Oficial d’Infermeres de Tarragona (CODITA) alerten que «cal més formació, tant des del grau, com en la residència, com en el dia a dia professional». De fet, analitzar quina repercussió té la formació del personal sanitari en l’atenció a pacients víctimes de violència masclista ha estat l’objectiu de l’estudi realitzat per la infermera de CODITA, María Victoria Zaplana que explica que «es tracta de proposar millores en el procés d’atenció integral a la víctima de violència masclista en Atenció Primària i enumerar les accions claus per a una detecció precoç per part d’infermeria».

«Entenem que la formació en violència masclista hauria de ser obligatòria en l’àmbit professional com passa, per exemple, amb reanimació cardiopulmonar, on hem de fer actualitzacions periòdiques de coneixements, Per tant, caldria una formació continua i no puntual, i que passi per saber detectar la violència masclista i saber quines afectacions sobre la salut de la víctima té» afirma Maria Victòria Zaplana.

De fet, un dels estudis analitzats en el treball de la infermera de CODITA mostra que fins a un 67.2% dels professionals sanitaris pregunten sobre violència de gènere a la consulta. Però també molts demanen també disposar de més eines per fer front a aquest tipus de pacients, per això «la recerca feta ens mostra que en general, la formació millora els coneixements de les infermeres sobre violència masclista i alhora permet atendre millor aquestes pacients», per tot això, Maria Victoria Zaplana explica que «la capacitació específica del personal sanitari és la base per a una intervenció eficaç en pacients víctimes de violència masclista, i ens cal potenciar la detecció precoç a través de preguntes sistemàtiques realitzades a la consulta».

Igualment, des de CODITA expliquen que cal que l'anotació d’aquesta violència masclista dins la Història Clínica (eCAP) estigui més accessible (actualment cal passar diferents pantalles) ja que això, asseguren, afavoriria el registre.

Finalment, la infermera Maria Victòria Zaplana explica «també ens preocupa que un dels estudis del treball mostri que hi ha un gran buit a la xarxa d’atenció a adolescents embarassades víctimes de violència masclista relacionat amb la formació professional», en aquest sentit, reclama «reforçar xarxes de suport i equips multidisciplinaris per tal de millorar l’atenció a aquest tipus de pacients».

La violència de gènere 2023

La violència de gènere ha deixa 55 dones assassinades i 56 menors orfes a Espanya el passat 2023. Cal dir que en 41 dels 55 casos no existia denúncia prèvia, fet que suposa un 74,5%. Des de que es tenen registres de dones víctimes de violència masclista a Espanya (2003) han estat ja 1.237 les dones assassinades.