L’increment a la tarifa del clavegueram de Tarragona es mantindrà almenys els pròxims vuit anys

L’increment a la tarifa del clavegueram de Tarragona es mantindrà, mínim, durant els pròxims vuit anys. Les obres d’Ematsa al subsol s’allargaran fins al 2033, fet que provocarà aquesta continuïtat. Així ho va confirmar ahir el conseller de Domini Públic, Nacho García. Els responsables del projecte van presentar als mitjans el Pla de millora del clavegueram, d’igual forma que s’ha fet amb les diferents federacions veïnals en les darreres setmanes. «La confecció del pla ha sigut una tasca àrdua d’anàlisi del clavegueram, que s’ha dut a terme des del 2013 al 2022», va indicar Daniel Milan, gerent d’Ematsa. Durant aquest període, es va anar introduint un robot amb càmera que analitzava l’estat dels tubs en els 300 quilòmetres de la xarxa.

En total, s’actuarà en 30 km de clavegueram. El 75% de les actuacions es faran amb un sistema de mànega, feta de fibra de vidre, polipropilè i resina, que permet no haver d’obrir rasa als carrers. «Es rebaixa un 50% els costos econòmics i en 48 hores es poden enllestir les actuacions», va exposar Milan. De fet, en diversos carrers de la Part Alta i de Ponent ja s’hi ha actuat. «A més a més, el nou sistema millorarà la capacitat hidràulica de les canonades, donant més velocitat al curs de l’aigua.

I també permetrà lluitar contra les plagues de paneroles, ja que dificultarà els seus moviments i, en eliminar les juntes, entorpirà la posta d’ous.

D’altra banda, el govern municipal manté la voluntat de «peonitzar» aquells carrers on s’hagi d’obrir rasa pel mal estat del clavegueram.

Calendari a finals d’any

«És un compromís adquirit amb En Comú Podem. Intentarem que les obres de l’Ajuntament i les d’Ematsa puguin ser alhora en aquelles zones», va apuntar García. Encara no s’han determinat quins carrers seran, tot i que a finals d’any el consistori ja coneixerà quines zones formaran part del pla, així com el calendari de les intervencions. «Potser no tots els carrers es poden habilitar pels vianants, pel tràfic que hi pugui haver o altres casuístiques. Si això és així, es negociarà amb ECP què fer en cada cas», va sentenciar el conseller. Aquest tipus d’intervenció només representarà el 25% del conjunt.

Amb tot, el gruix dels treballs arrencaran en tres mesos. «Gairebé cada setmana s’obriran carrers i començarem pels més urgents. Un pla d’aquestes característiques s’ha fet en poques ciutats. Córrer, en aquests casos, es poder fer-ho tot en vuit anys», va comentar Milan. La inversió total d’Ematsa en aquests anys serà de 16 milions d'euros.