El Joan XXIII posa en marxa una tècnica nova per alleugerir el dolor de la neuràlgia del trigemin

El Servei de Neurocirurgia de l’Hospital Universitari Joan XXIII, servei estès de l’Hospital Universitari de Bellvitge, que coordina el Dr. Andreu Gabarrós, ha posat en marxa una nova tècnica anomenada tècnica de Mulan per alleugerir el dolor agut a les persones que pateixen neuràlgia del trigemin. Aquesta tècnica consisteix en la compressió del gangli de Gasser mitjançant un catèter, pilota o infiltració percutània amb glicerol; una alternativa mínimament agressiva per al tractament d’aquesta patologia.

El gangli de Gasser és part del sistema nerviós perifèric i es troba ubicat a la base del crani. És el més gran i més important dels ganglis dels nervis cranials, i està compost per vies sensitives. Les funcions del gangli de Gasser són vitals per a la sensibilitat de la cara. Un dels trastorns més comuns associats a aquest gangli és la neuràlgia del trigemin, una afecció caracteritzada per un dolor intens i sobtat a la cara. Aquest dolor pot ser desencadenat per activitats quotidianes com menjar, parlar o fins i tot tocar-se la cara.

Aquesta patologia és tan debilitant que en molts casos els pacients experimenten pensaments suïcides a causa de la intensitat del dolor, explica el cap de la Secció de Neurocirurgia de l’Hospital Joan XXIII, el Dr. Dennis Céspedes. «És, sens dubte, una de les condicions més difícils de tractar en neurocirurgia, ja que les opcions tradicionals poden ser més agressives».

La tècnica de Mulan ha demostrat ser altament efectiva i eficient per alleugerir el dolor i recuperar-se ràpidament, comparada amb altres tècniques quirúrgiques més agressives. Aquesta tècnica és un procediment percutani, és a dir, a través de la pell, sense necessitat de fer una incisió quirúrgica oberta. El també neurocirurgià de l’Hospital Joan XXIII, el Dr. Michael Anka, assegura que «no només redueix el risc de complicacions, sinó que també permet una recuperació extremadament ràpida en la majoria dels pacients, que experimenten alleugeriment immediat o durant les primeres hores postoperatòries».

Precisió de la tècnica de Mulan

L'Artis Pheno, que és un robot radiològic, permet que el neurocirurgià planifiqui la trajectòria ideal cap al gangli de Gasser, amb una precisió mil·limètrica. Mitjançant l’ús de la tecnologia de Needle Guide, es genera un mapa de trajectòria guiat per imatges tridimensionals, que s'actualitzen contínuament durant el procediment. Aquest sistema no només ajuda a visualitzar la trajectòria, sinó que també projecta un làser a la pell del pacient que indica el punt exacte d’entrada i l’angle precís per introduir l’agulla o el catèter.

Si durant el procediment es detecta una desviació de la trajectòria planejada, les imatges del TAC i el sistema de guia permeten al cirurgià corregir immediatament la direcció de l’agulla. Aquest fet redueix significativament la possibilitat de patir complicacions i el risc de danyar estructures vitals.

En contraposició, les opcions de maneig conservador, com la medicació crònica amb anticonvulsivants o analgèsics, només són efectives parcialment i estan associades a nombrosos efectes secundaris, a més de no brindar un alleugeriment permanent. D’altra banda, les cirurgies obertes, com la rizotomia o la descompressió microvascular, poden ser efectives, però impliquen un risc quirúrgic més elevat i un temps de recuperació prolongat. Per això la tècnica de Mulan es converteix en una opció ideal.