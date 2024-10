Els nens tarragonins comencen a rebre els Passaports Edunautes

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La nova edició del Passaport Edunauta ja ha arrencat a Tarragona. Es tracta d’una iniciativa impulsada per l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET) que fomenta l’aprenentatge a dins i fora l’escola. Ofereix un ampli ventall de propostes encaminades a què els infants continuïn assolint coneixements en diferents punts de la ciutat dins i fora de l’horari lectiu.

Amb el projecte es fomenta la igualtat d'oportunitats i es «capturen» superpoders a mesura que els infants fan activitats. Aquests superpoders (competències transversals són): Curiositat, creativitat, resolució de problemes, perseverança, autonomia, autoregulació, comunicació, treball en equip i empatia.

«El Passaport Edunauta és un projecte per a la igualtat d’oportunitats per a infants i famílies que s’emmarca en un dels objectius educatius de la ciutat: L’educació en 360 graus. Volem que l’alumnat aprengui allà on vagi, amb la complicitat de l’administració, escoles i entitats, de manera que la ciutat es converteixi en una gran aula on explorar, créixer i aprendre», ha manifestat la consellera d’Educació de l’Ajuntament de Tarragona, Isabel Mascaró.

Els passaports s’han començat a repartir avui en la desena de centres educatius adherits fins al moment a la iniciativa: Col·legi La Salle Torreforta, Escola Ponent, Escola la Floresta, La Salle Tarragona, Escola de Pràctiques, Escola Saavedra, Escola Marcel·lí Domingo, Escola Sant Salvador, Escola Torreforta, Escola Sant Pere i Sant Pau.

En total, es posaran a disposició de la ciutadania 1.200 passaports. En concret, s’entregaran 900 en aquests centres i, a més a més, 200 passaports es lliuraran a d'altres espais edunautes. Durant tot l’any, l’alumnat podrà participar en les activitats programades i segellar el seu passaport fins a completar-lo. Enguany, hi ha 18 espais edunautes que ofereixen activitats gratuïtes. En cadascuna de les activitats treballaran aprenentatges invisibles: Aprendran a implicar-se, participar, explorar, experimentar, crear, decidir, somiar i estimar-se a un mateix. De fet, les competències s’anomenen superpoders en el Passaport Edunauta.

La clau del projecte és que l’alumnat acrediti i segelli les activitats que fa a la ciutat, a l'escola i en família; i les vinculi amb els nou superpoders/competències.

Les activitats, que es poden consultar a la web http://www.passaportedunauta.cat i a les xarxes socials de @tgneducació. A més d'aconseguir segells per completar el passaport cada vegada que fan una activitat, els infants també aconseguiran enganxines dels 9 personatges nous, els quals estan relacionats amb aquests superpoders (cada personatge té un superpoder).

Es poden fer tres tipus d'activitats: Activitats fora escola als diferents espais edunautes; activitats a casa que segellaran els tutors i tutores; i les activitats a l'aula, anomenades activitats d'acció tutorial que serveixen per reforçar les competències.

Novetats edunautes

També s'entregaran passaports a espais edunautes: IMET, Biblioteca Pepita Ferrer, Biblioteca Pública de Tarragona, Xarxa de Centres Cívics, Llibreria La Capona, Llibreria El Soterrani, Llibreria l'Hamaca. A partir del 4 de novembre (i fins exhaurir existències).

Aquest curs també s'ofereix la possibilitat que els infants de 1r i 2n de Primària puguin recollir «el petit passaport», per tal que comencin a conèixer el projecte. Hi haurà un total de 100 documents per als participants més petits.

Al juny, com cada any, es farà la Festa Edunauta, en horari fora escola, per a què tots els infants participants es puguin conèixer, així com fer més activitats, completar el seu passaport, aconseguir el diploma per haver participat i més premis.