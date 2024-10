Els enxampen amagats al menjador quan intentaven robar en una casa del Camí del Llorito

Els lladres van trencar la finestra per accedir a l'interior de la casa del Camí del Llorito.Google Maps

La matinada de dilluns 21 d'octubre una patrulla de Mossos d'Esquadra, que estaven fent tasques de Seguretat Ciutadana de paisà, va ser alertada perquè havia saltat una alarma en un domicili situat al Camí del Llorito de Tarragona.

Els agents es van desplaçar fins la zona i van veure que hi havia una finestra trencada i se sentien sorolls des de l'exterior. El propietari de la casa es va presentar als pocs minuts al lloc i els va explicar que es tractava d'una segona residència.

Els agents de la policia autonòmica van accedir a l'habitatge i van descobrir a dues persones que estaven amagades ajupides a la sala del menjador. Alhora van veure com la resta de les habitacions estaven registrades i amb els calaixos oberts. Per aquest motiu van procedir a la detenció dels dos homes, un de 31 anys i un de 40, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força.

La patrulla també va revisar els habitatges propers a la casa forçada i van descobrir com algú també havia intentat accedir a la casa del costat intentant forçar els barrots d'una finestra. Per aquest motiu, els detinguts també van quedar arrestats per un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.