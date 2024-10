Creen un prototip de reactor per fabricar productes químics utilitzant energies renovables

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Eurecat Tarragona ha acollit avui l’esdeveniment final del projecte europeu de química sostenible SunCoChem, coordinat per la Unitat de Tecnologia Química del centre tecnològic, que ha desenvolupat un prototip de reactor per fabricar productes químics utilitzant energies renovables, mitjançant el diòxid de carboni (CO2) recuperat de la indústria i energia solar.

L'objectiu del projecte és «oferir a la indústria química una alternativa sostenible per produir productes químics sense dependre dels combustibles fòssils», explica la coordinadora del projecte SunCoChem del centre tecnològic Eurecat, María Navarro.

A més, SunCoChem «aborda reptes clau que actualment frenen els processos orgànics fotoelèctrics i va més enllà de l’estat de l’art per desenvolupar i validar una producció d’energia més eficient i escalable», assenyala la directora de la Unitat de Tecnologia Química d’Eurecat, Míriam Díaz de los Bernardos.

En aquesta línia, SunCoChem pretén utilitzar una via fotoelectroquímica per convertir el CO2 en CO, que actua com a intermediari per a la síntesi de carbonilació química, és a dir, per produir compostos orgànics d'alt valor afegit com àcids carboxílics, alcohols o altres productes químics que poden ser utilitzats en la indústria química i farmacèutica.

Aquesta solució innovadora «té el potencial de reduir significativament l’empremta de carboni en els processos industrials, facilitant així la transició cap a un futur més sostenible i verd», destaca la coordinadora científica del projecte i cap de Tecnologies de l’Hidrogen a la Unitat de Tecnologia Química d’Eurecat, Adrianna Nogalska.

La innovació de SunCoChem consisteix en un reactor que integra tres processos crítics i fonamentals. Primer, captura el diòxid de carboni dels gasos de combustió mitjançant membranes selectives patentades, generant un corrent concentrat de CO2. En segon lloc, aquest CO2 es converteix en gas de síntesi, una barreja de CO i H2, mitjançant una reacció fotoelectrocatalítica. Finalment, el gas de síntesi s’utilitza en reaccions d’hidroformilació amb olefines per produir els oxo-químics desitjats, que s’utilitzen en la producció de productes cosmètics i alimentaris.

El sistema ha estat provat en el laboratori per produir Limoxal™, un material venut per l’empresa IFF com a element perfumant, utilitzat en productes de cura personal i neteja domèstica. Els estudis d’avaluació del cicle de vida han demostrat que aquest reactor pot reduir les emissions de carboni en un 25 per cent en comparació amb els mètodes actuals basats en combustibles fòssils, gràcies a la seva dependència de fonts renovables de carboni.

En l’acte hi han participat representants de les 14 entitats europees que han treballat en el projecte, i s’hi han presentat solucions d’hidrogen verd per descarbonitzar la indústria de la mà de la Xarxa H2CAT, una iniciativa coordinada per Eurecat.