S’enderrocarà d’emergència un bloc d’Estanislau Figueras de Tarragona per risc de col·lapse

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Ajuntament de Tarragona enderrocarà pel procediment d’emergència el bloc de pisos ubicat al número 9 de l’avinguda d’Estanislau Figueras per risc de col·lapse. El passat mes de juliol, el consistori ja va ordenar una sèrie de mesures cautelars als propietaris de l’edifici a causa del mal estat de l’estructura, però mai van arribar. A l’estiu hi va haver un despreniment de la façana, i ja fa setmanes que unes tanques i una cinta d’abalisament alerten del perill de l’edifici. Ahir, operaris d’una empresa de demolició van estar treballant en l’interior del bloc per començar el seu enderrocament.

«S’ha de procedir a l’enderrocament de l’edifici pel procediment d’emergència per garantir la seguretat pública i prevenir possibles danys a les persones i edificis adjacents». Amb aquesta claredat es van expressar els tècnics municipals en comprovar l’estat del número 9 d’Estanislau Figueras. Va ser després d’accedir a l’edifici el passat 7 d’octubre, dia en què havien d’iniciar-se les actuacions d’emergència per a assegurar l’estructura.

El passat 25 de juliol, el consistori ja va ordenar a la propietat de l’edifici que calia executar una sèrie de mesures cautelars en un termini de tres dies. L’altra opció era rehabilitar-lo o enderrocar-lo en el termini d’un mes. Però no hi va haver resposta.

La propietat no actua

La propietat no va adoptar cap de les mesures proposades i, dies més tard, hi va haver un despreniment a la façana que va posar en alerta a l’Ajuntament. Hi va haver una nova inspecció dels serveis tècnics municipals i, per resolució de 9 de setembre, es va ordenar a la propietat que comprovés l’estat de la cornisa i adoptés les mesures cautelars necessàries. El 2 d’octubre, un dels propietaris va presentar un escrit manifestant que s’havia contractat a un arquitecte, però no es va justificar l’adopció de cap mesura cautelar de les ordenades.

En veure que no s’hi actuava i el mal estat de l’edifici, els tècnics van considerar adient actuar d’emergència, un fet que va rebre el vistiplau de l’alcalde. Tres setmanes després, el bloc s’està enderrocant per risc de col·lapse. Els costos de la demolició els pagarà ara l’Ajuntament i es repercutiran pròximament als propietaris, que tenen obligació legal sobre el bloc.