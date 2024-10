Més d'un centenar d'infants gaudeixen dels patis oberts des de la seva d'obertura

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 110 infants i joves han fet ús dels patis oberts en els primers quatre caps de setmana d'obertura després de les vacances escolars a Tarragona. Els patis dels centres educatius Saavedra, Serrallo, Campclar, Marcel·lí Domingo i Arrabassada van obrir el passat 28 de setembre i ho faran cada cap de setmana durant el període escolar.

Es tracta del projecte Patis Oberts, finançat per la conselleria d'Igualtat de l'Ajuntament de Tarragona a través del programa Temps x Cures i coordinat per Tarragona Esports amb la col·laboració i implicació de les escoles participants.

«Aquest és un exemple més de com el programa Temps x Cures possibilita avançar en la corresponsabilitat pública envers les cures, facilitant espais, en aquest cas de lleure i esportiu, per conciliar vida personal i familiar», ha subratllat la consellera d'Igualtat, Cecilia Mangini. «Estem donant resposta a una demanda real d'infants i joves de la ciutat que volen jugar i practicar esport a l'aire lliure; i les pistes esportives dels patis dels centres educatius són un espai idoni», ha manifestat per la seva banda el conseller d'Esports de l'Ajuntament de Tarragona, Mario Soler.

Els patis de les cinc escoles obren, en període escolar, els dissabtes de 16 a 20 hores i els diumenges de 9.30 a 13.30 hores. Durant aquestes franges horàries, es pot fer ús de les pistes esportives dels patis, duent a terme una activitat esportiva lliure que està supervisada per monitors i monitores; i des de Tarragona Esports es facilita material esportiu.

Les persones que desitgen fer ús dels Patis Oberts es poden registrar en el mateix pati ensenyant el document d'identitat o bé fer-ho prèviament mitjançant el web municipal.

Pel que fa a la normativa d’ús, els menors d’onze anys han d’anar acompanyats d’una persona adulta, no poden accedir animals i tampoc està permès fumar ni consumir begudes alcohòliques.