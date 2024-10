Les obres per a reparar diferents espais del Pretori i el Circ estaran enllestides a principis de l’any vinent

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres en diferents espais del Pretori i Circ romà de Tarragona estaran totes enllestides a principis de l’any vinent. Amb els treballs, s’està instal·lant una nova il·luminació en certes parts del recorregut del Circ i també s’estan millorant les plataformes d’accés. En paral·lel, s’està restaurant la sala de la volta del sarcòfag d’Hipòlit, després d’estar dos anys tancada.

«Per fi comença el seu procés de millora, amb la voluntat que mantingui el mateix ús que tenia fins ara», va explicar Nacho García, conseller de Patrimoni de l’Ajuntament, en una visita a les obres. El govern municipal treballa perquè torni a ser una sala d’exposicions.

La gran part de l’obra es preveu enllestir abans d’acabar l’any. «Les obres tenen un vessant de restauració de superfícies i un altre que és la posada al dia de les instal·lacions», va indicar Jordi Portal, director de les obres de restauració.

Repicar i remirar

La sala es va haver de tancar per problemes de seguretat, derivats de despreniments. «Això ha comportat que es repiqués i es remirés tot el que ha format part de la volta», va apuntar Portal. A la plaça del Rei, a l’inici del recorregut museístic, s’està arranjant la passarel·la que connecta amb el Pretori. «Fa uns mesos vam detectar algunes deficiències i vam impulsar un modificatiu de crèdit per a poder-les reparar», va indicar García. També, s’està treballant en la volta llarga del Circ, sota el carrer de l’Enrajolat. «L’estructura i el monument patia greus problemes d’eficiència. Se substituiran tots els elements per una tira de llums led que millorarà no només la il·luminació, sinó l’eficiència energètica del propi monument», va sentenciar el conseller.

600 mil euros d’inversió

En total, la inversió dels treballs és de 600.000 euros i el consistori ha disposat de subvencions de la Generalitat de Catalunya. Fa uns mesos, durant la reparació de les façanes del Pretori, l’Ajuntament va destinar-hi 800.000 euros. «Estem parlant que en menys d’un any haurem invertit gairebé un milió i mig d’euros en aquest monument per tal de posar-lo al dia», va reblar García. «Segurament, era el que més ho necessitava per les deficiències importants que hi havia a l’interior», va afegir.

De fet, el conseller va ressaltar que els treballs van pel bon camí i que fins i tot han rebut premis. Concretament, la restauració de les façanes va rebre el tercer premi dels guardons dels Col·legis Oficials de l’Arquitectura Tècnica de ciutats Patrimoni Mundial.

Nou ascensor l’any que ve

A més a més, el conseller va apuntar que l’ascensor a l’interior del museu s’haurà de canviar. «És molt vell, tot i que funciona relativament bé. S’hi han fet reparacions i esperem que l’any vinent, amb el nou pressupost, ho puguem fer», va dir. «Sempre sorgeixen patologies i necessitats. Mai s’acaben les intervencions. Veurem que ens trobem en el futur, són monuments de 2.000 anys», va expressar el conseller.

Més enllà, García també va adreçar la situació d’un altre gran monument de la ciutat com l’Amfiteatre.

L’Amfiteatre avança

«Estem intercanviant documentació amb l’empresa guanyadora del Pla Director. Quan s’acabi aquesta fase, que se’ns reclama des de Contractació, procedirem a l’adjudicació definitiva», va concloure l’edil. Tal com va avançar el Diari Més, el futur Pla Director de l’Amfiteatre preveurà un nou encaix del monument amb la ciutat a través d’actuacions en el seu entorn. «Estem en la fase de negociació. Quan acabi, ja es començarà a redactar», va dir García. Els guanyadors van proposar instal·lar el sistema d’accessos i el centre d’interpretació del patrimoni a tocar de la Via Augusta. La companyia haurà de desenvolupar aquest important estudi de recuperació de l’esplendor de l’Amfiteatre, i haurà de definir un projecte per a la seva conservació i manteniment futurs. Es preveu que el pla estigui acabat l’any vinent.

La sala es troba plena d’andamis i operaris.Joan Carles Borrachero

Descobreixen vestigis a la sala del sarcòfag Durant els treballs de restauració de la sala de la volta del sarcòfag d’Hipòlit, s’han descobert vestigis a l’estructura fins ara desconeguts. «Hem trobat marques d’antigues obertures i d’antics usos. Hem de pensar que al llarg dels gairebé dos mil anys que té l’edifici hi han passat moltes coses», va explicar Jordi Portal, director de les obres de restauració. L’objectiu de les reparacions és poder donar la sensació que la volta tenia una forma unitària. «S’utilitzen materials compatibles i que visualment s’integren en el cromatisme de la sala», va indicar Portal. Així, s’intentarà integrar els vestigis dins de l’espai general i es posaran en valor i a la vista dels visitants. «Volem que hi hagi sempre una doble lectura més llunyana i més propera, més global i més de detall», va expressar Portal. La sala serà un espai versàtil que podrà acollir exposicions, esdeveniments i conferències. Els treballs de restauració està previst que estiguin enllestits a principis de l’any vinent.

Els treballs a les escales estan a punt d’acabar.Joan Carles Borrachero

Noves passarel·les per a endinsar-se a Tàrraco Les obres de reforç de les escales exteriors d’accés al Pretori ja estan pràcticament acabades. «La part de formigó estava totalment carbonatada i, fins i tot, tenia l’armadura oxidada», va assenyalar Andreu Queral, arquitecte en cap del projecte. Ara es treballa en la llosa del tram que uneix la plaça del Rei i les escales de la terrassa de la segona planta del Pretori. «També estava afectada pels efectes meterològics i podrida en alguns nusos», va comentar Queral. Aquestes obres de rehabilitació van engegar el passat mes de juliol. La intervenció ha consistit en reparar les lloses de formigó armat, tant les de l’accés inferior com les escales que donen accés a la terrassa superior. Així mateix, també s’ha aprofitat per renovar l’enllumenat de la passera, millorar-ne l’estructura i adequar les baranes. D’aquesta forma, després de la intervenció a les façanes de fa pocs mesos, tota la part exterior de la Torre del Pretori estarà restaurada.

La volta llarga lluirà un nou sistema de llums.Joan Carles Borrachero