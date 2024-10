Jordi Sendra s’oposa a l'impost a les energètiques en les inversions industrials de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El conseller portaveu de Junts per Catalunya a Tarragona, Jordi Sendra, ha donat el seu suport a les recents declaracions de qui fou conseller d’Economia i Hisenda i actual diputat de Junts, Jaume Giró, que ha advertit de les greus conseqüències que l'impost a les energètiques podria tenir per al pol petroquímic de Tarragona.

«Coincideixo plenament amb el que ha dit el conseller Giró: aquest impost pot provocar una deslocalització d’inversions fonamentals per a la nostra economia. Ens hi juguem el futur de molts llocs de treball i la continuïtat del pol industrial», ha afirmat.

Sendra ha subratllat que aquest impost podria generar conseqüències irreversibles per a la competitivitat de Tarragona. «És una decisió que no només afectarà les empreses, sinó que posarà en risc milers de llocs de treball directes i indirectes associats a aquests projectes», ha dit el conseller. «Per a una ciutat com Tarragona, on la indústria petroquímica és un motor econòmic essencial, perdre aquestes inversions significaria un cop molt dur per a la seva economia».

El conseller ha destacat que, a més de l'impacte econòmic, està en joc la capacitat de Tarragona per liderar la transició cap a models industrials més sostenibles. «No podem permetre que aquesta pressió fiscal allunyi inversions clau en tecnologia verda. Necessitem ser un referent en la descarbonització i apostar per una economia del futur».

Crida al diàleg i a l’estabilitat fiscal

Sendra ha aprofitat l’ocasió per fer una crida a les administracions, reclamant estabilitat i seguretat jurídica per garantir que empreses com Repsol continuïn apostant pel territori. «Les empreses necessiten un entorn favorable i segur per invertir a llarg termini. Tarragona ha d’oferir garanties perquè aquestes inversions es mantinguin i creixin», ha afirmat. A més, ha instat el govern a reconsiderar les polítiques fiscals aplicades al sector energètic, buscant solucions que no afectin directament la competitivitat industrial.

«La solució no pot ser gravar excessivament les empreses. Hem de buscar fórmules que protegeixin la nostra indústria sense comprometre el progrés econòmic i tecnològic que aquestes inversions comporten», ha remarcat el conseller. En aquest sentit, Sendra ha demanat una revisió de l’impost i l’obertura d’un diàleg entre el govern i el sector privat per garantir la continuïtat dels projectes previstos.

Jordi Sendra també ha posat de manifest que el pol petroquímic de Tarragona és clau per al desenvolupament de la regió. «Les inversions en descarbonització són una oportunitat per modernitzar la nostra indústria i fer-la més competitiva. No podem deixar passar aquesta oportunitat per culpa de polítiques fiscals que desincentivin l’aposta per la innovació i la sostenibilitat».

Finalment, Sendra ha reafirmat el compromís de Junts amb la defensa de l’activitat econòmica i el creixement sostenible a Tarragona. «Continuarem lluitant per un model econòmic que generi ocupació de qualitat i que impulsi una economia verda, però cal que totes les administracions ens alineem amb aquest objectiu», ha conclòs.