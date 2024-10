Detingut a Tarragona per no disposar de permís de conduir i intentar fer-se passar pel seu germà

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Camp de Tarragona van detenir dijous passat un home de 51 anys, com a presumpte autor d’un delicte de conducció sense permís per pèrdua de punts.

Els mossos es trobaven fent un control a l’autovia A-27 a Tarragona quan van veure que el conductor d’una furgoneta, en adonar-se del control, feia una maniobra estranya.

Els agents van aturar el vehicle i van demanar la identificació del conductor. Aquest va donar unes dades als agents que, en fer comprovacions, mostraven les dades d’un home amb el permís de conduir en vigor. Les dades pertanyien al seu germà.

Mentre feien la identificació, un dels integrants de la patrulla va reconèixer l’home per una altra actuació policial on el va acabar detenint. Per aquest motiu, els mossos van fer gestions i van poder confirmar la veritable identitat del conductor. Es tractava d’un home amb una quinzena d’antecedents.

A partir d’això, els agents van comprovar que l’home no disposava de permís de conduir per manca de punts. I a més, tenia vigents dues ordres de detenció per un delicte de lesions i per una resistència i desobediència a agents de l’autoritat.

El detingut va passar a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona l’endemà de la detenció.