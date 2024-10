Comencen les obres del nou espai Tarragona Espai Comerç

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres del futur espai d’interpretació tecnològica comercial de la ciutat ja han començat. Tindrà el nom de Tarragona Espai Comerç i es tracta d’una de les accions més destacades del projecte Tarragona Centre Comercial Obert, finançat per la Unió Europea amb fons Next GenerationEU.

Tarragona Espai Comerç pretén ser un espai físic formatiu, expositiu i d’acompanyament digital al comerç local. Comptarà amb l’exposició de diferents tecnologies dirigides al sector comercial que tenen per objectiu la transformació digital del punt de venda. L’espai tindrà espais de formació i un exemple d’un comerç totalment digitalitzat, el qual exposarà simulacions de tecnologies com cartelleria digital interactiva, lectors de codis de barres, sistemes de projecció audiovisual, analítica d’audiència, compta-persones, detectors de moviment i dispositius de satisfacció, entre altres tendències digitals.

El centre estarà ubicat a l’espai que ara ocupen locals exteriors de la planta -1 del Mercat Central i podrà ser visitat tant per ciutadans de Tarragona com per comerciants o futurs comerciants. La previsió és que el Tarragona Espai Comerç pugui obrir al públic a principis de 2025.

Render del Tarragona Espai Comerç.Mercats Tarragona

La presidenta de Mercats de Tarragona i consellera de Comerç de l’Ajuntament de Tarragona, Montse Adan, ha destacat que «el Tarragona Espai Comerç pretén ser un punt de trobada, de transformació digital i d’impuls del teixit comercial de la ciutat que afavoreixi a la preservació del model de proximitat de mercats i comerços. Tant els comerciants com la ciutadania en general podran descobrir de primera mà quines tendències digitals poden ajudar a millorar els seus punts de venda. Estem convençuts que aquest espai es convertirà en un referent tecnològic comercial no només per a Tarragona sinó per al conjunt del territori».

El projecte Tarragona, Centre Comercial Obert ha estat finançat amb els fons Next GenerationEU i pretén impulsar la transformació digital comercial i aplicar mesures de sostenibilitat i eficiència energètica. La inversió del projecte està valorada amb un total d’1.498.948 euros i va obtenir una subvenció de 1.199.158,40 euros, el que representa un el 80% de l’import global.