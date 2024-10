CCOO demana una reunió urgent a Repsol per avaluar situació davant d'inversions en 'stand by'

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

CCOO d'Indústria ha sol·licitat una reunió urgent a Repsol després de conèixer que la companyia executarà un electrolitzador de 4 megawatts (MW) a Sines (Portugal), mentre a Espanya deixa en 'stand by' projectes amb una capacitat d'electròlisi de 350 MW en un context marcat pel gravamen energètic.

En un comunicat remès aquest dimarts, el sindicat i la seva secció a Repsol mostren la seva «preocupació i indignació» per aquesta notícia, coneguda ahir, i asseguren que «no es van tenir en compte les persones treballadores i l'esforç dels territoris».

Després d'analitzar la informació, CCOO d'Indústria es mostra «preocupada» per com poden afectar aquestes decisions a la indústria, el territori i l'ocupació; així com als objectius del Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (Pniec) amb la descarbonització, l'hidrogen verd i els combustibles bio i sintètics.

En concret, els tres projectes d'electrolitzadors en sòl espanyol que estan pendents que Repsol adopti una decisió final d'inversió són el de Tarragona (150 MW), Cartagena (100 MW) i Bilbao (100 MW).

Des del sindicat s'insta l'empresa que «recapaciti» i posi en marxa les inversions en els complexos industrials que té a Espanya.

També sol·licitarà reunions amb els ministeris de Transició Ecològica i Indústria per conèixer l'abast de la mesura.