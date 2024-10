Tarragona Esports posa en marxa una nova app amb tota la informació esportiva de la ciutat

Publicat per Shaila Cid Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona Esports estrena una nova aplicació mòbil destinada a tota la ciutadania. La nova aplicació, que s'anomena tarragonaesports i es posa en marxa aquest dilluns 21 d'octubre, permetrà accedir, reservar i consultar les activitats de pràctica esportiva de les instal·lacions municipals, així com rebre informació actualitzada del calendari esportiu de la ciutat.

L’aplicació ja es pot trobar a les principals plataformes de descàrrega, per a dispositius IOS i Android. A banda d'obrir-se a tota la ciutadania, també ofereix molts avantatges als usuaris i usuàries de les instal·lacions esportives municipals, ja que la nova eina s'adapta a les seves necessitats agilitzant les operatives de reserves i de pagaments d'una forma més ràpida i fàcil, evitant desplaçaments a les recepcions.

«Apropem tota la informació de Tarragona Esports amb un clic», ha destacat del conseller d'Esports, Mario Soler, qui també ha subratllat que amb aquesta nova aplicació, «Tarragona Esports obre un nou canal de comunicació directa amb la ciutadania, un canal accessible a tothom en el qual es facilita informació esportiva de la ciutat i, a la vegada, permet reservar de forma fàcil i ràpida tant les classes esportives com els espais, com ara les pistes de pàdel, que tenim a les instal·lacions municipals».

En els pròxims mesos, l'eina permetrà noves actualitzacions, com ara l'accés a material audiovisual per poder fer entrenaments tant a les instal·lacions municipals com a l'exterior. Amb el mateix objectiu d'apropar l'esport i els hàbits saludables a la ciutadania, l'aplicació també disposarà d'una secció de notícies, recomanacions i actualitzacions dels actes esportius més rellevants.

La informació sobre la nova app tarragonaesports també es pot trobar en aquest enllaç de la secció de Tarragona Esports del web de l'Ajuntament de Tarragona, des del qual també es pot descarregar la nova eina.