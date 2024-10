La sala del sarcòfag del Pretori de Tarragona tornarà a ser visitable a principis del 2025

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La sala del sarcòfag d'Hipòlit, ubicada a l'interior del Pretori de Tarragona, tornarà a ser visitable a principis de l'any vinent, després de dos anys tancada al públic per problemes estructurals en la volta. Així ho ha anunciat el regidor de Patrimoni, Nacho García, qui ha afegit que la voluntat és que mantingui l'ús expositiu que tenia fins ara.

Les obres de restauració i adequació d'aquest espai van arrencar el passat juliol i s'han portat a terme de manera simultània amb els treballs de millora dels accessos i de la il·luminació tant del Pretori com del circ romà. El conjunt dels treballs ha tingut un cost de 600.000 euros, els quals s'han sumat als 800.000 euros invertits en la restauració feta a les façanes de la torre del Pretori.

«En menys d'un any, haurem invertit gairebé 1,5 milions d'euros» al conjunt monumental Pretori-Circ, ha celebrat García, qui ha afirmat que es tracta dels dos equipaments «que més ho necessitaven», sobretot, a l'interior on hi havia «deficiències importants».

Concretament, i des del passat juliol, s'ha treballat en l'arranjament de la passera que connecta la plaça del Rei amb les escales de la terrassa de la segona planta del Pretori. La intervenció d'aquest primer projecte s'ha centrat en reparar les lloses de formigó armat dels accessos, així com en la renovació de l'enllumenat de la passera, alhora que s'ha millorat la seva estructura i s'han adequat les baranes. Tot plegat, amb un cost de 95.500 euros -IVA inclòs-.

De manera simultània, s'ha restaurat la sala del sarcòfag d'Hipòlit, la qual ha estat tancada durant dos anys per problemes estructurals. En aquest segon projecte, s'ha treballat en la consolidació dels elements existents i de l'estructura de la volta, així com en la restauració exhaustiva «perquè torni a ser un espai expositiu destacat com fins ara», segons ha detallat García.

A més, i durant l'actuació, els tècnics han descobert un trau a la volta que s'hauria fet «intencionadament» entre els segles XVII i XVIII. Tot i això, es desconeix quina hauria estat la seva intenció. En qualsevol cas, els arquitectes han apuntat que la nova descoberta «s'integrarà a la visió global de l'espai». Aquests treballs han costat 360.000 euros -IVA inclòs-.

Finalment, i durant el mateix període de temps, també s'ha treballat en la millora de la rampa l'accés al circ romà per la Rambla Vella, així com l'adequació de l'enllumenat exterior i interior de les cinc voltes de l'equipament, situades sota el carrer Enrajolat, dins la volta llarga. Aquest tercer projecte ha tingut una inversió de 185.000 euros -IVA inclòs-. Tots tres projectes han estat finançats per l'Ajuntament de Tarragona i diverses subvencions de la Generalitat de Catalunya.