Comencen les obres per remodelar la Facultat d’Educació i Psicologia de la URV

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

La Universitat Rovira i Virgili (URV) donarà el tret de sortida aquesta setmana a les obres de remodelació de la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia. Fa uns dies es va delimitar la zona i, avui, està previst que hi entrin les màquines per començar la renovació de l’edifici principal.

Aquesta reforma integral, que suposarà una inversió de 7,2 milions d’euros, serviran per adequar els espais a la normativa actual i millorar l’eficiència energètica, així com l’accessibilitat i el confort per dur-hi a terme l’activitat docent i de recerca.

La remodelació s’havia de començar al juny, però es va haver d’ajornar per problemes burocràtics amb l’empresa adjudicatària. Finalment, s’iniciaran aquest mes d’octubre, poques setmanes després de l’inici del curs acadèmic. Les obres afectaran tant l’interior com l’exterior de l’edifici principal —inaugurat l’any 1976—, que compta amb 8.390 metres quadrats de superfície construïda.

Es renovarà completament el seu aspecte, tot i que la distribució serà molt similar a l’actual. S’aïllaran tèrmicament les façanes, així com la coberta, que es prepararà per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques. També es renovaran els paviments, les parets, els sostres i les portes.

D’altra banda, es milloraran les condicions de l’estructura de la facultat, amb protecció ignífuga, sectorització de les escales i noves escales per a les sortides d’emergència. Pel que fa a l’accessibilitat, se suprimiran les barreres arquitectòniques a les aules i a la sala d’actes, i s’instal·larà un ascensor adaptat.

Nous espais

Es modificarà l’ús d’alguns espais amb la creació d’una nova aula, la reconfiguració de tres més i la creació de deu espais per als grups de recerca en el que era l’antiga biblioteca. Un dels principals canvis es produirà és a l’Aula Magna.

Es renovarà el pati de butaques, els espais auxiliars, els banys, el paviment de parquet, la il·luminació, la megafonia i la climatització. A més, tindrà una entrada independent per poder-ne fer ús sense haver d’obrir l’edifici principal. La voluntat és que sigui un centre social i cultural de la comunitat universitària, però també un espai obert a la ciutadania.

La remodelació permetrà reduir la petjada de carboni en la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia perquè el funcionament serà totalment elèctric i es millorarà l’eficiència energètica amb els nous sistemes d’enllumenat i climatització. Es preveu que les obres estiguin acabades per a l’inici del curs 2026-27.