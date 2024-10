Tarragona recorda les pèrdues gestacionals, perinatals i neonatals amb una jornada de visibilització

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un any més Tarragona ha celebrat una jornada per visibilitzar la mort gestacional, perinatal i neonatal. Si el matí s'encetava amb un acte solidari al centre cívic Sant Pere i Sant Pau, a la tarda la celebració d'aquest dia de record es traslladava als jardins de l'Àncora, a tocar de la platja del Miracle.

La raó és que el centre cívic de Sant Pere i Sant Pau ha acollit un taller de confecció de saquets solidaris i un espectacle de teatre, Costura, de la companyia Elena Romero Muñoz. La jornada ha consistit en un taller intensiu de confecció de saquets o bressadores solidaris que es lliuraran a diferents hospitals per posar-los a disposició de les famílies que han hagut de passar pel part del seu nadó mort. Nombroses famílies han participat d'una iniciativa molt aplaudida.

A la tarda, l'espai que es va crear l'any passat als jardins de l'Àncora per recordar les pèrdues gestacionals, perinatals i neonatals s'han omplert de famílies. Algunes han viscut en primera persona aquestes pèrdues i altres han volgut acompanyar-les per recordar que no estan soles. L'Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona (EMSERFUMT), el Col·legi Oficial de Psicologia de Tarragona i l'associació A Contracor, impulsores d'aquest acte de record, han celebrat una jornada pensada per les famílies i per visibilitzar un dolor que sovint s'ha silenciat.

Durant la jornada, la presidenta d'EMSERFUMT, Ivana Martínez, la coordinadora del Grup de Treball Perinatal del Col·legi de Psicologia, Bàrbara Mas i Miriam Coello de l'associació A Contracor han llegit un manifest per la visibilització del Dol Gestacional, Perinatal i Neonatal on, entre altres coses, han destacat que «la mort d'un ésser estimat és una experiència normal, sana, necessària i reconeguda per la societat, però que quan la mort succeeix durant l'embaràs, el part o poc després de néixer, el dol tendeix a ser invisibilitzat, minimitzat i desautoritzat, i per tant més difícil de gestionar a nivell emocional i psicològic per als qui ho estan transitant, en una societat que ho contempla com un tabú. La vinculació emocional amb el nadó no depèn de les setmanes de gestació, sinó del que aquest nadó significava i el que com a projecte de vida representava per a la seva família i que, per tant, el dolor per la mort d'un fill o filla ha de ser contemplat com a únic i singular, independentment de l'edat gestacional de la criatura a l'hora de morir».

També s'ha reclamat la creació i millora de protocols en atenció hospitalària sobre mort gestacional, perinatal i neonatal, estandarditzats i consensuats a nivell nacional. En tots els casos, també a les interrupcions d'embaràs i quan s'opta per continuar la gestació i les cures pal·liatives perinatals i atenció sanitària respectuosa amb les famílies i els seus processos de dol, adequant els espais i el mobiliari a les necessitats que requereix un comiat tranquil, i que aquestes instal·lacions específiques siguin fàcilment reconeixibles pel personal sanitari.

Per últim, i un any més, s'ha reclamat «poder inscriure legalment a tots els nadons morts, sigui quina sigui la seva edat gestacional, registrant-se en qualsevol cas com a fill/es amb nom i cognoms, encara que no hi hagi drets legals derivats».

El treball d'EMSERFUMT en l'acompanyament del dol a les famílies

La jornada també ha servit per agrair a totes les famílies que han perdut un nadó, pel seu esforç i energia i per la seva lluita per visibilitzar i validar aquest tipus de dol a través associacions compromeses i implicades com A Contracor, entitats com el Col·legi Oficial de Psicologia de Tarragona o institucions com l'Ajuntament de Tarragona a través de la seva empresa pública EMSERFUMT que fa anys que treballa en l'acompanyament al dol a les famílies, ja sigui a través de les escoles i instituts o, des de fa dos anys, amb el Dol Perinatal, Gestacional i Neonatal.

«Per això sempre hem organitzat una jornada de record, però des de la felicitat amb tallers per als més petits de la casa, però també és un acte pensat per als pares d'aquelles criatures que no hi són i que tant ens acompanyen», subratlla la presidenta d'EMSERFUMT, Ivana Martínez. Per aquest motiu, dins aquest espai que es va crear fa un any als jardins de l'Àncora, a tocar del mar, s'ha instal·lat una pissarra on les famílies podien enganxar targetes amb missatges de record d'aquells nens i nenes que avui no hi són.