Els Mannekes de Brussel·les aixequen els seus primers castells acompanyats per la Colla Jove de Tarragona a la Grand Place

Els Mannekes de Brussel·les ja són una colla castellera amb totes les de la llei. Aquest dissabte a la tarda s’han estrenat a casa seva en un indret immillorable: la Grand Place de Brussel·les, patrimoni de la humanitat. Els 80 castellers de la formació belga, amb molts catalans i també membres d’altres nacionalitats, han fet els seus primers castells amb la nova camisa groga. I no ha estat una estrena qualsevol, ja que han fet dos castells de sis. Una diada en la qual al seu costat han tingut un gran atractiu: la Colla Jove Xiquets de Tarragona, els seus nous padrins, dels quals ha destacat el primer pilar de sis que es veu al cor d’Europa.

Pilar de sis de la Colla Jove Xiquets de Tarragona a Brusel·lesCristina Vergara

Una Colla Jove que sortia a l’estranger per primer cop des del 2015 i que a la capital belga ha desplaçat uns 250 castellers. A la Grand Place de la capital belga hi ha fet molta rotació i estrenes; així les coses, hi ha aixecat el 5d7 en primera ronda. En segona ronda, ha arribat un dels plats forts de la tarda, el 2d7. Per acabar les rondes de castells, han descarregat un 4d7a. La Colla Jove ha rematat la seva estada a Brussel·les amb el primer Pd6 que es veia a la capital de Bèlgica.

Els Mannekes de Brussel·les també han signat una estrena a tenir en compte, a l’alçada de les actuacions que realitzen colles internacionals que ja duen una trajectòria notable a les espatlles. Han arrencat amb el 3d6 en primera ronda, el primer castell amb camisa groga a plaça. Els belgues han continuat la seva estrena a la Grand Place descarregant el 4d6. A continuació s’han atrevit amb el 3d6a, que han hagut de desmuntar; després, l’han descarregat amb un pis menys. Han tancat amb un pilar de quatre.

Abans de l’actuació, Mannekes de Brussel·les i Colla Jove també han fet espadats commemoratius en dos espais emblemàtics de Brussel·les. Per una banda, davant el monument del Manneken Pis, que dona nom a la nova entitat belga, i també dins l’edifici de la Bourse. S’hi afegeix, a més, una visita institucional al consistori de la ciutat el dia anterior. Mannekes i Colla Jove conviuen tot el cap de setmana amb una sèrie d'activitats conjuntes com visites guiades o un sopar i una revetlla de germanor al Casal Català de Brussel·les, entitat que ha fet de paraigües dels ja estrenats oficialment Mannekes.