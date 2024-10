La tecnològica tarragonina Movertis celebra el 15è aniversari refermant l’aposta per la Catalunya Sud i enfocada en el creixement

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La tecnològica Movertis, amb la seu central a la Marina Port Tarraco, ha celebrat els seus quinze anys de trajectòria en una trobada celebrada aquest dijous a l’Infinitum Beach Club de Salou on ha reunit a més d’un centenar de personalitats del teixit econòmic, polític i social de Catalunya.

Movertis, especialitzada en software de mobilitat per millorar l'eficiència operativa i optimitzar la gestió de flotes, compta actualment amb més de 1.200 clients i 17.000 dispositius connectats arreu d’Europa. La tecnològica celebra aquest aniversari convertida en líder al seu sector a Espanya i enfocats en la construcció d’un producte global per la

gestió de flotes de vehicles.

El seu equip està format per una cinquantena de persones i entre els seus clients hi ha Cemex España, Xerox, Casa Ametller, Dulcesol, Schweppes

España, Grupo Boyacá, Autocars Plana o Compramos tu coche. L’empresa, que té la seva seu central la Marina Port Tarraco i compta amb oficines a

Barcelona i Madrid, forma part del Clúster TIC Catalunya Sud des de la fundació de l’entitat.

Pablo Mazón, CEO de Movertis i president del Clúster TIC Catalunya Sud, ha refermat el compromís de l’empresa amb la Catalunya Sud. «Seguirem fent créixer el projecte de Movertis, sumant equip, obrint noves oficines i internacionalitzant l’empresa des de l’ecosistema tecnològic de la Catalunya Sud», ha destacat.

La celebració ha comptat amb personalitats del món empresarial, acadèmic, institucional i polític com el Subdelegat del Gobierno de España a Tarragona, Santiago Castellà; l’alcalde de Salou, Pere Granados; així com directives i directius del sector TIC i logístic com Carles Castilla, CEO de Grupo Castilla i Manuel Gutiérrez, vicepresident de T-Systems Iberia.

Sobre el Clúster TIC Catalunya Sud

El Clúster TIC Catalunya Sud té per objectiu reforçar la projecció i competitivitat del sector tecnològic a les comarques de Tarragona, així com l’atracció de projectes internacionals per situar el territori com un hub tecnològic de referència a Europa. Així mateix, el Clúster treballa per

contribuir a l’impuls de l’activitat econòmica oferint solucions tecnològiques a tots els sectors. Actualment, el TIC Sud està format per prop d’un centenar d’empreses i institucions que agrupen al voltant de 20.000 professionals.