Tarragona congela taxes i podria ingressar fins a 280.000 euros més amb l’impost a la telefonia mòbil

La consellera d’Hisenda de l’Ajuntament, Isabel Mascaró, va oferir ahir una roda de premsa per parlar sobre les ordenances fiscals.Cedida

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona congelarà els impostos de cara al 2025. El ple municipal aprovarà avui la proposta del govern municipal, que més enllà de mantenir els tributs tal com estan, també implementarà una bonificació del 5% de la taxa de la brossa per l’ús habitual de la deixalleria municipal i crearà una taxa per a les empreses de telefonia mòbil. L’executiu preveu ingressar entre 100.000 i 280.000 euros amb aquest nou gravamen.

L’alcalde, Rubén Viñuales, ha decidit congelar tributs un any després de la pujada general impulsada aquest 2024, any en què s’ha augmentat l’IBI un 7,4%, la taxa de la brossa un 12%, l’ICIO un 33%, la taxa de les terrasses un 20% i el recàrrec de l’IBI als pisos buits un 150%. Junts i En Comú Podem van donar llum verda a aquests increments. El govern tornarà a comptar enguany amb el suport d’ambdues formacions per tirar endavant les ordenances fiscals del 2025.

«Les modificacions que hem fet, juntament amb la congelació d’impostos, han estat l’eix central dels acords que hem assolit amb els dos grups municipals», assenyalava ahir la consellera d’Hisenda, Isabel Mascaró, en una compareixença davant els mitjans. Respecte a la demanda d’altres partits com ERC i el PP d’abaixar els tributs, l’edil assegurava que la congelació és l’opció més «oportuna» per «garantir uns serveis públics de qualitat».

La creació d’una nova taxa

Mascaró anunciava la creació de la nova taxa «per l’aprofitament i ocupació del domini públic municipal amb la instal·lació de les diferents xarxes de telefonia mòbil». Aquesta va ser una de les demandes de Junts i els comuns que l’executiu socialista ha acceptat. No és el primer cop que s’imposa un tribut a les empreses del sector. El 2009, va entrar en vigor un impost per gravar les companyies de telefonia mòbil, però una sentència del Tribunal Suprem del 2013 va anul·lar part de l’articulat de l’ordenança i va esdevenir inaplicable.

De cara al 2025, aquesta es derogarà i se’n crearà una de nova que «ampliarà el fet imposable a les ocupacions que es facin en el vol, sòl i subsol de tot el domini públic municipal». En el nou text, s’estableix un preu bàsic de 10,13 euros per metre quadrat. Mascaró preveu que, l’any vinent, es puguin ingressar «entre 100.000 i 280.000 euros».

Modificacions en la brossa

El govern també impulsarà una bonificació del 5% de la taxa de la brossa per als ciutadans que facin ús de la deixalleria municipal, com a mínim, tres vegades a l’any. «Volem implantar un sistema de pagament per generació de residus, amb una reducció de la quota fixa a pagar de fins a un màxim de 12 euros», apuntava la consellera d’Hisenda.

L’edil explicava que, quan entri en funcionament el nou contracte de la neteja i s’hagin implementat els mitjans tècnics que permetin l’obtenció de les dades individuals de generació de residus de tot el municipi, es modificarà l’ordenança per regular el pagament per generació d’altres fraccions de residus.

D’altra banda, s’han fet millores per facilitar l’accés a la tarifa social. S’ha reduït el llindar de la percepció d’ingressos i s’ha simplificat el procediment d’acreditació de requisits, entre altres. Mascaró espera passar dels 80 sol·licitants d’enguany, als 3.000.

Les tarifes d’Ematsa

El consell plenari també aprovarà avui un augment del 43% de la tarifa del clavegueram. La pujada, que es deu als treballs de renovació de la xarxa de clavegueres, suposarà un increment total del 6,7% en la factura de l’aigua. Amb aquesta modificació, la quota del servei passarà a costar 1,82 euros el bimestre a 2,6.