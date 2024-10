El ple de Tarragona aprova apujar la tarifa del clavegueram per pagar la renovació de la xarxa en estat «molt greu»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat apujar la tarifa del clavegueram entre 0,88 i 2,79 euros al mes per tal de pagar les obres de renovació dels 31 quilòmetres de la xarxa que estan en un estat «greu o molt greu». La proposta ha rebut els vots a favor del govern socialista, així com de Junts, En Comú Podem i dels dos regidors no adscrits.

La resta de partits han coincidit en què l'actuació és «urgent», però consideren que no ha de repercutir en la ciutadania. El plenari també ha servit per modificar el conveni amb Ematsa perquè es pugui utilitzar aigua no potable per netejar els carrers, entre altres usos. També s'han avalat els canvis de la taxa de la brossa i la creació d'un nou impost per a empreses de telefonia mòbil.