Les colles tarragonines s'acomiaden d'Agustí Forné amb un bonic homenatge

Publicat per Pep Santos Alasà Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest divendres, les quatre colles castelleres de Tarragona han fet un emotiu homenatge al periodista Agustí Forné, que va morir de manera sobtada aquest dimecres als 62 anys. El tanatori de Tarragona, on es troba el cos del reconegut periodista, ha estat l'escenari d'aquest gest de comiat, amb la presència de les colles Xiquets de Tarragona, Colla Jove Xiquets de Tarragona, Castellers de Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo.

Les colles han alçat pilars de comiat en un acte carregat de simbolisme i emoció. Forné va ser un referent del món casteller a través de les pantalles de TV3, on va treballar durant dècades com a reporter i presentador, transmetent la passió per aquesta tradició a l’audiència catalana. La seva trajectòria periodística va començar a la Cadena SER en l’àmbit dels esports, i el 1989 es va incorporar a la delegació de Tarragona de TV3, on es va especialitzar en la cobertura dels castells, convertint-se en una veu indispensable en les retransmissions.

Aquest homenatge improvisat i sentidament volgut per les colles tarragonines ha posat de manifest la gran estima i respecte que el món casteller tenia per Agustí Forné, una figura que va saber portar les emocions de les places castelleres a les cases de milers de catalans. L'acte, amb els pilars alçats davant del tanatori, ha volgut ser una mostra de gratitud per la seva dedicació a la difusió de la cultura i la tradició castellera.