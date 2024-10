L’Ajuntament estudia utilitzar els autobusos de l’EMT per portar els creueristes al centre de Tarragona

Imatge d’arxiu de creueristes esperant a la plaça de la Unesco per pujar a un dels autobusos per fer el trajecte fins a la terminal de creuers del Port de Tarragona.Diari Més

L’Ajuntament de Tarragona està estudiant si és viable que l’Empresa Municipal de Transports (EMT) es faci càrrec del servei de transport dels creueristes del port al centre de la ciutat i viceversa. Aquesta és una de les demandes que ha fet el grup d’En Comú Podem durant les negociacions per les ordenances fiscals.

El govern ha decidit assumir-la i ha iniciat un estudi per determinar si és viable econòmicament. El consistori vol conèixer el cost que podria suposar assumir aquest servei, així com els diners que s’ingressarien a les arques municipals, abans de prendre cap decisió.

Mentrestant, continuaran sent busos d’empreses privades —llogats pel Port de Tarragona— els que continuaran portant els creueristes que arriben al Moll de Balears, on hi ha la terminal de creuer, fins al centre de la ciutat, on actualment hi ha dues parades. La primera que es va implantar va ser a la Via Augusta, just davant del Parc de la Reconciliació.

Fa un any, es va habilitar un segon punt a l’avinguda Catalunya, a l’altura del Camp de Mart, per descongestionar la zona on es troba l’altra parada aquells dies que la ciutat rep creuers de més de 3.000 persones. Fonts de l’equip de govern assenyalen que ja s’ha començat a elaborar l’estudi per determinar si és viable que els creueristes facin ús dels busos municipals per moure’s fins a la ciutat. L’EMT compta amb una flota de 75 vehicles, que es renovarà en els pròxims anys. Cal recordar que l’alcalde, Rubén Viñuales, va anunciar que s’invertiran gairebé 13 milions d’euros per comprar 30 busos híbrids i 4 elèctrics.

Una flota de 77 busos

«Si surt rendible, endavant, i si no, que ho descartin», diu el portaveu d’ECP, Jordi Collado, qui creu que la seva proposta és «viable». L’edil apunta que el calendari dels creuers que arriben a la ciutat està «programat» des del gener fins al novembre i es pot planificar amb antelació.

El conseller insta el govern a «no perdre l’oportunitat» de generar nous ingressos «en un servei municipal que és clarament deficitari». En aquest sentit, recorda que l’Ajuntament fa una aportació anual de 7,5 milions d’euros a l’EMT. «Tot allò que li puguem guanyar al turisme per a la ciutadania, s’ha de guanyar», apunta Collado.