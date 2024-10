L’Ajuntament de Tarragona estudia expropiar Ca l’Ardiaca i compensar a la propietat amb solars municipals

Publicat per Carlos Domènech Goñi Tarragona Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, assegura que expropiar Ca l’Ardiaca comença a ser una possibilitat «real». El deute que acumula la propietat de l’edifici amb l’Ajuntament suma prop d’un milió d’euros. «Podem compensar a la propietat amb solars municipals i així desbloquejaríem aquest tema», explica l’alcalde en declaracions a Diari Més.

Les obres d’emergència que es van haver d’executar de forma subsidiària per part del consistori per la caiguda d’una part de la teulada han tingut un cost de 620.000 euros. Aquesta quantitat se suma a les multes que acumula la propietat per deixadesa de l’edifici durant la darrera dècada: uns 300.000 euros. Per tant, l’empresa saragossana Desarrollos Arbe, propietària de l’edifici, deu a l’Ajuntament al voltant d’un milió d’euros.

Amb una possible expropiació, l’Ajuntament aconseguiria desbloquejar un dels projectes històrics vinculats a Ca l’Ardiaca: la rehabilitació del bloc, catalogat com a bé cultural, per a fer-hi un Parador Nacional. «I si ho fem amb una compensació a l’empresa amb terrenys municipals, l’operació seria molt bona, perquè no pagaríem gairebé res», detalla Viñuales. Ca l’Ardiaca és originari del segle XIII i fou la residència de l’ardiaca major de Tarragona, una de les dignitats amb més autoritat a la Catedral.

Cartes a Hereu

L’alcalde manifesta que compta amb el suport del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad per reclamar que Tarragona deixi de ser l’única ciutat patrimoni sense un parador. «Hem enviat cartes al ministre Jordi Hereu i a la presidenta de Paradores Nacionales, Raquel Sánchez. Ho estem treballant, el Parador ha d’arribar», explica Viñuales.

L’opció predilecta és la de transformar Ca l’Ardiaca en aquest equipament turístic, però amb el futurible trasllat del Conservatori de Música a la Tabacalera s’obre una altra possibilitat: l’edifici del carrer Cavallers. És propietat de la Diputació, així com el bloc adjacent a la ubicació actual del Conservatori. Es tracta d’un espai de 2.360 metres quadrats que quedaria lliure si finalment el conservatori es trasllada a l’antiga fàbrica de tabacs. El joc dels edificis ha començat, però abans caldrà arreglar Ca l’Ardiaca.