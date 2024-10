En Comú Podem obre la porta a entrar al govern de Tarragona, sense Junts

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Des d’on ser més incisiu en les polítiques municipals. Des del govern o des de l’oposició. Aquest és el dilema del grup municipal d’En Comú Podem (ECP) davant la possibilitat d’entrar a l’executiu municipal. Els comuns s’obren a posar els dos peus al govern municipal. Això si, sense que hi formi part Junts per Catalunya.

Aquest plantejament és notícia, ja que el portaveu d’ECP, Jordi Collado, havia descartat públicament entrar a un govern en minoria. Fins ahir. En una entrevista a Ràdio Ciutat de Tarragona, el portaveu va dir que estan oberts a parlar, tot i que «no tenim cap proposta».

Si el PSC volgués comptar amb els dos consellers d’ECP, l’oferta hauria de girar sobre les àrees d’Urbanisme, Economia o Medi Ambient. «No volem entrar per mantenir tot com està. És una qüestió del què, no el qui», va exposar Collado.

En aquest sentit, el plantejament dels comuns gira entorn la capacitat d’incidència que puguin arribar a tenir. Fer un gir polític en qüestions com el POUM o l’Habitatge seduiria els liles. «En l’últim any hem vist coses del govern que ens han agradat», va expressar Collado.

Confiança sembrada

L’acostament de posicions ha vingut derivat del compliment d’acords per part del govern de Viñuales. Els socialistes s’han recolzat més d’una vegada en els comuns per a tirar pressupostos i ordenances endavant. Un nou exemple es viurà avui al plenari, amb l’aprovació de la congelació de les taxes. «Els pressupostos no són els que nosaltres faríem. Però, des de la nostra posició, fem esforços per arribar a acords que acostin la ciutat als nostres objectius», va sentenciar el portaveu.

Però 9 (els consellers del PSC) i 2 (els d’ECP) fan 11, lluny de la majoria al consell plenari, 14. I Collado té clar que «no tenim res a fer al govern amb Junts». El grup encapçalat per Jordi Sendra, des de gairebé principi de mandat, s’ha mostrat predisposat a entrar a l’executiu municipal, també amb ECP. I aquesta és la fórmula que Viñuales ha defensat en diverses ocasions, sense èxit.

«Ens agradaria molt més que el PSC governés amb Esquerra Republicana que no amb Junts», va dir ahir Collado. Una aliança d’esquerres que els republicans fa temps que han descartat per falta de compliment d’acords i d’entesa amb l’executiu municipal.

Què faria Junts?

Davant aquest cul-de-sac, quedaria la incògnita per desxifrar què farien els grups davant un govern PSC-ECP. Els comuns treuen pit del reconeixement que han rebut les seves mocions al ple per part dels altres grups municipals. Però no és el mateix ser al govern que ser a l’oposició.

Precisament, Junts ha sigut un dels socis més fidels de Viñuales, amb qui ha mantingut molt bona sintonia. Si el batlle decidís fer la cort a Collado i acordar una entrada al govern dels liles, l’harmonia amb Sendra podria perillar.

Sobretot, perquè les postures polítiques d’ambdós grups estan molt allunyades, com s’està evidenciant en les negociacions de la nova ordenança de terrasses. «Mai negociem amb Junts. El govern arriba a acords amb ells de forma paral·lela», va dir Collado. L’última reunió del portaveu amb Viñuales va ser al maig, però aviat podria ser la següent.