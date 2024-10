La Guàrdia Civil de Tarragona incorpora 36 nous efectius

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona ha rebut 35 nous agents, entre qui es distribuiran per diferents unitats desplegades a tota la província. D’aquests, un total de 26 procedeixen d’altres comunitats autònomes o bé de les acadèmies de formació, sent aquest la seva primera destinació com a professional o en pràctiques.

A més de l’increment d’efectius, augmenta també el nombre de dones guàrdies civils, un total de 10 nous components femenines l’essencial incorporació de les quals permetrà prestar un millor servei a la ciutadania.

Aquest increment d’efectius permet assolir una taxa d’ocupació dels llocs de treball de la Guàrdia Civil a Tarragona propera al 82% amb un percentatge de dones del 12%, dos punts per sobre del percentatge de dones en la Guàrdia Civil en el seu conjunt.

Els agents s’incorporen a unitats territorials, així com a les especialitats de Fiscal i Fronteres, Servei de Protecció de la Naturalesa, Servei Marítim i Intervenció d’Armes i explosius.

Com en altres ocasions, els agents que arriben d’altres Comunitats Autònomes han assistit a una jornada d’ambientació en la qual són instruïts sobre les característiques i singularitats pròpies de la província i del funcionament intern de la Comandància.

És imprescindible que els agents s’adeqüin ràpidament a un nou entorn policial i a la necessitat que focalitzin la seva actuació en el servei al ciutadà i a la coordinació i col·laboració necessària amb tots els altres cossos policials que desenvolupen el seu treball a la província.

Durant l’acte el Teniente Coronel Jefe Jordi Verger ha donat la benvinguda als agents i ha agraït la seva presència a Tarragona, ressaltant els valors i el compromís de la Guàrdia Civil amb la ciutadania i amb la resta de Forces i Cossos de seguretat que treballen en aquest territori.

Aquests agents, una vegada incorporats a les seves noves Unitats, permetran atendre de forma més eficaç les necessitats de servei que requereixen els ciutadans de Tarragona tant al mar territorial, en entorns naturals o en infraestructures estratègiques com és el Port de Tarragona i l’Aeroport de Reus.