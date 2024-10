Covestro inverteix 51 MEUR per continuar millorant l’eficiència de la seva planta MDI a Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Covestro ha anunciat una nova inversió de 51 milions d’euros a les seves instal·lacions a Tarragona per continuar millorant l’eficiència i la sostenibilitat durant tot el procés productiu de MDI. Aquest nou projecte, denominat SUSTAIN, forma part del compromís de la companyia amb el país, i s’emmarca en la seua estratègia global per assolir la plena circularitat a llarg termini.

La nova inversió permetrà actualitzar les instal·lacions i l’equip de Covestro a Tarragona, i introduir noves tecnologies d’última generació que facilitaran un estalvi energètic mínim estimat de 72.000 MWh anuals. Aquest augment de l’eficiència també permetrà reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle en prop de 13.000 tones de CO2eq a l’any.

Andrea Firenze, director general de Covestro España, apunta: «Aquesta nova inversió és un pas més en el nostre ferm compromís amb el territori i amb la sostenibilitat. Tarragona compta amb tots els elements necessaris per ser el referent de la química sostenible al sud d’Europa i, amb aquest nou projecte, volem continuar donant suport a la consolidació del pol químic tarragoní, garantint una producció de MDI encara més eficient i sostenible.»

La nova iniciativa de Covestro contempla la compra de nova maquinària, peces i components, així com actuacions d’adequació i instal·lació de nous serveis. Les inversions incloses en el projecte s’engloben en sis objectius: mescladors horitzontals continus; calderes; aclaridor; torres de refrigeració; compressors; i equips auxiliars i instal·lacions. Les millores en la planta de MDI han comptat amb el suport d’ACCIÓ, l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.

Jaume Baró, secretari d’Empresa i Competitivitat i conseller delegat d’ACCIÓ, ha explicat: «l’aposta sostinguda de Covestro cap a Catalunya amb una reinversió constant, demostra la rellevància del Camp de Tarragona en el panorama internacional del sector químic». Una reinversió que, ha afegit, «mostra el camí del sector cap a la descarbonització i la necessitat d’abordar el repte d’una activitat que operi amb plena circularitat, objectiu que compartim i volem ajudar a aconseguir des del Govern».

Reafirmant el compromís amb la seguretat

Mitjançant SUSTAIN, Covestro també continua avançant en la seua ferma aposta per la seguretat al llarg de tota la seua cadena de valor. Les millores a les instal·lacions de MDI de Tarragona permetran fer un pas més en la protecció de tots els treballadors de l’empresa, així com una millor fiabilitat per evitar possibles parades a la producció.

El model de seguretat de millora constant de Covestro és un referent al sector químic, pel qual ha rebut múltiples reconeixements durant els últims anys, com el Premi de Seguretat que atorga FEIQUE a les empreses mes destacades de la indústria.

Una inversió constant en el territori

La nova inversió de Covestro en Tarragona suposa una nova mostra de l’aposta de la companyia pel desenvolupament econòmic i social del territori, que s’ha acompanyat de constants inversions durant els últims anys. Així, per exemple, el passat 2023 Covestro va posar en marxa la seua nova planta de clor a Tarragona, que garanteix un subministrament eficient, més sostenible, independent i permanent de clor i sosa càustica per a la producció de MDI a Tarragona. Aquesta instal·lació és la primera al món a escala industrial en utilitzar la tecnologia ODC, que permet fer un ús més eficient de l’energia, disminuint l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle. La planta, que va suposar una inversió de 200 milions d’euros, ha permès, també, la creació de 50 nous llocs de treball al territori.

El MDI és un precursor per a la fabricació d’escuma rígida de poliuretà utilitzada per aïllar aparells de refrigeració i edificis, entre moltes altres aplicacions. El 2019, el mercat mundial de MDI va tenir un volum de prop de 7.500 quilotones, i és un segment que s’espera que continuï creixent a llarg termini.