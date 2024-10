Banc Sabadell va organitzar dijous passat a Tarragona una jornada sobre mercats financers

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La sessió, que comptava amb la col·laboració de Sabadell Asset Management i Amundi, es va celebrar a l’Hotel H10 Imperial Tarraco. Va començar amb la intervenció del director general adjunt i director territorial de Catalunya de Banc Sabadell, Xavier Comerma, que va donar la benvinguda als assistents i va fer un breu repàs del context actual pel que fa a l’economia i a l’activitat empresarial, tot destacant les bones dades del PIB català, impulsat per la bona dinàmica de sectors com el turisme, els serveis i l’agro-alimentari, que a la província de Tarragona tenen un pes rellevant. També va fer esment de la bona situació de Banc Sabadell, amb trimestre rere trimestre donant resultats per sobre de les expectatives i una posició molt sòlida a nivell de rendibilitat, liquiditat i capital. Això ha dut a l’acció a multiplicar per cinc el seu valor en borsa des de 2021, situant-se com a millor valor de l’IBEX i l’entitat bancaria europea amb millor revalorització en aquest mateix període.

A continuació, Jaume Vilalta i Bernat Raventós, especialistes en inversions de Banc Sabadell, i Josep Sentís, director d’Inversions a Sabadell Asset Management, van compartir amb els assistents interessants reflexions sobre el comportament dels mercats durant aquest 2024, les variables que poden impactar a futur -com ara la inflació, les decisions dels bancs centrals i l’activitat econòmica i empresarial- i les oportunitats d’inversió a curt, mig i llarg termini en aquest escenari. En aquest sentit, la renda fixa de qualitat i opcions a borsa, sobretot espanyola, són dues opcions inversores que acumulen dos molt bons exercicis amb cotitzacions, en el cas dels principals índex borsaris, en màxims històrics. També van fer una recomanació d’enfoc en inversions amb propòsit: clima, biodiversitat, cohesió social i governança. I pel que fa a mercats emergents, van destacar la Índia com una economia amb creixements espectaculars.

Finalment, i ja per cloure la jornada, es va obrir un col·loqui entre els assistents i els experts moderat per Rocío Fernàndez, directora d’equip de Bca. Privada a Tarragona, per tal de resoldre dubtes i compartir experiències.