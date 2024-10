Restriccions de trànsit per la Women Race de Tarragona

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Tarragona acollirà aquest diumenge, 20 d’octubre, la 9a edició de la Women Race El Corte Inglés. La celebració d’aquest esdeveniment esportiu i solidari, que arrencarà a les 9:30h, provocarà restriccions al trànsit a diferents punts de la ciutat, tant a carrers com a accessos a pàrquings que es veuen afectats pel pas de la cursa.

Enguany l’itinerari de 5 quilòmetres recorrerà la zona més cèntrica de Tarragona i passarà per punts emblemàtics de la ciutat. Com és habitual, la sortida i l’arribada serà la rambla del President Lluís Companys, just davant d’El Corte Inglés.

La Guàrdia Urbana ha preparat un dispositiu de trànsit per vetllar pel bon desenvolupament de la prova i la seguretat tant dels participants com de la ciutadania. De les 08:30h a les 11h, aproximadament, hi haurà restriccions de circulació a la zona centre de Tarragona, a les rambles Nova i Vella i a la Part Alta. La ciutadania disposarà d’itineraris alternatius per desplaçar-se per la ciutat.

El recorregut

La prova es desenvoluparà al llarg d’aquest itinerari: rambla President Lluís Companys (davant d’El Corte Inglés) - plaça Imperial Tàrraco, pel costat esquerre - Rambla Nova, pel sentit contrari - C. del Comte de Rius - Rambla Vella - Via de l'Imperi Romà - Portal del Roser - plaça de Pallol - C. dels Cavallers - C. de Comte - C. de Misser Sitges - C. d’en Mediona - plaça d’en Ripoll - C. d’en Riudecols - C. dels Cavallers - C. Major - C. de la Nau - C. de la Destral - C. de les Cuireteries - C. d’en Vilarroma - C. de la Nau - Baixada de la Pescateria - C. del Cos del Bou - plaça de la Font - C. Sant Fructuós - Rambla Vella - C. del Comte de Rius - Rambla Nova, en sentit contrari fins al Balcó Mediterrani - Rambla Nova, pel sentit contrari - C. d’en Canyelles - plaça Corsini - C. de Reding - C. Colom - Rambla Nova, pel sentit contrari - plaça Imperial Tàrraco, pel sentit del trànsit - Rambla Lluis Companys, pel sentit contrari - Canvi de sentit per la coca central (sense envair rotonda plaça Generalitat) – Arribada: rambla del President Lluís Companys (davant d’El Corte Inglés).

Restriccions

A partir de les 6h. del matí es tallarà la rambla del President Lluís Companys i els seus accessos amb motiu de la instal·lació de les infraestructures tant de la sortida i l’arribada.

Per l’alta afluència de participants que s’esperen en aquesta cursa solidària es prohibirà l’estacionament de vehicles a tota la rambla del President Lluís Companys.

A partir de les 8:30h. es tancarà tot el circuit de la cursa per als preparatius de la prova, això provocarà el desviament dels vehicles per itineraris alternatius.

A les 9:30h. s’iniciarà la cursa amb una durada aproximada d’una hora i quinze minuts. Es preveu l’obertura del circuit cap a les 10:45 hores, a excepció de la rambla del President Lluís Companys que romandrà tancada a la circulació de vehicles fins a les 12:30 h, aproximadament.