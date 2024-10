La Part Alta de Tarragona haurà d’esperar fins al 2025 per tenir les càmeres de videovigilància

Publicat per John Bugarin Verificat per Creat: Actualitzat:

Ha passat un any des que la Generalitat de Catalunya va decidir suspendre la licitació dels treballs per a la instal·lació de 28 càmeres de videovigilància a la Part Alta. L’Ajuntament de Tarragona ha hagut de modificar el projecte per atendre les exigències del Govern, que instava a utilitzar dispositius més petits respecte als previstos inicialment.

Un cop fet tots els canvis requerits, el consistori està a l’espera que la nova proposta passi per la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural el pròxim mes de novembre. Fonts de la Guàrdia Urbana expliquen que, un cop es tingui el vistiplau, es faran els tràmits per tornar a iniciar un nou concurs públic.

La previsió és que les càmeres es puguin instal·lar a principis del 2025. En la primera licitació, que es va engegar el gener del 2023, el procés d’adjudicació va durar gairebé quatre mesos. Ara, en aquest segon intent, es tractarà d’agilitzar els terminis. La idea és que es publiqui la nova licitació entre novembre i desembre i es puguin començar els dispositius a principis del 2025. D’aquesta manera, es donaria resposta, després de molts anys, a una demanda històrica del veïnat del barri.

«Fa temps que les demanem, esperem que no triguin massa més a arribar», comenta el president de l’Associació de Veïns (AV) de la Part Alta, Manel Rovira, qui reconeix que «darrerament no s’han produït molts incidents». Tot i això, remarca la importància de col·locar aquestes càmeres per «millorar la seguretat al barri». En la mateixa línia, Quim Castellví, president de l’AV Ara Part Alta, assenyala que aquestes són «necessàries des de fa anys». «Esperem que es col·loquin com més aviat millor i que el barri sigui més segur», reclama el representant veïnal.

L’any 2019, alguns residents de la Part Alta van decidir instal·lar càmeres de videovigilància en els balcons i façanes dels seus habitatges per protegir-se de la inseguretat davant l’augment dels furts i les baralles, i la proliferació del tràfic de drogues. Aquestes es van acabar traient perquè l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ho prohibeix. Segons la normativa, la videovigilància a la via pública és competència de la policia.

L’Ajuntament de Tarragona va acabar prenent la iniciativa i, el gener del 2023, va engegar un concurs públic per a la instal·lació i posada en marxa de 28 càmeres de seguretat a la Part Alta. Més enllà de la col·locació dels dispositius, es licitava un segon lot que comprenia la gestió i l’analítica de la videovigilància amb la Guàrdia Urbana.

La Part Alta, protegida

El contracte, que comprenia també el manteniment dels equips, es va adjudicar a l’empresa Alphanet Security Systems SL per 118.789,57 euros. Mesos després, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Tarragona va suspendre la tramitació d’aquesta intervenció perquè considerava que les càmeres que s’anaven a instal·lar eren massa grans, fet que podria contaminar visualment el patrimoni històric del barri, generant un impacte negatiu. Cal recordar que la Part Alta està protegida a nivell patrimonial pel gran nombre d’edificis que hi ha al barri. L’Ajuntament ja ha fet les modificacions necessàries en el projecte i confia que, per fi, es puguin col·locar en els pròxims mesos.