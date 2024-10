El Museu del Port amplia el seu fons amb 8 objectes donats per una família pescadora

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquesta setmana el Museu del Port de Tarragona ha incorporat vuit objectes nous com a donació per part de Lluís Rebull Gavaldà, pescador del Serrallo d’origen cambrilenc. El passat dimarts 15 d’octubre, Rebull va signar el document de donació amb el president del Port de Tarragona, Saül Garreta.

Els 8 objectes donats estan vinculats a l’activitat pesquera de la seva família, com un fanal de la barca Santa Bàrbara documents històrics (cartilla naval, nomenament patró de pesca del seu padrí Eusebio Gavaldà, etc.), objectes que daten dels anys 50 fins als anys 70, alguns d’ells vinculats al padrí de Rebull, Eusebio Gavaldà Calvo.

L’acte de donació va tenir lloc el passat dimarts 15 d’octubre al Museu del Port de Tarragona. Rebull, treballa a la barca d’arrastro La Nova Tortosina del Serrallo i ha fet la donació d’objectes vinculats a l’activitat pesquera de la seva família. Cal destacar les llibretes de senyes des de febrer de 1955 de gran importància per tal de veure quins noms geogràfics empraven els pescadors per ubicar-se a la mar. El lèxic està escrit tal com es parlava i es poden recuperar topònims ja desapareguts per l’evolució de la costa i la urbanització dels espais. Cada concepte per ubicar-se va acompanyat d’un número que permet realitzar un llistat alfabètic de tot el contingut.

Amb aquestes incorporacions el Museu del Port ja supera els 1700 objectes registrats en aquests 24 anys d’existència, iniciant-se el fons patrimonial amb 300 objectes procedents de l’activitat comercial del Port. La resta ha estat donacions de particulars vinculats al món de la pesca, de l’esport nàutic i a l’activitat marítima en general.