Les terrasses de Tarragona hauran de tenir QRs amb informació sobre l’establiment

Publicat per Oriol Castro Verificat per Creat: Actualitzat:

Les terrasses dels bars i restaurants de Tarragona hauran de tenir dos QR visibles amb informació sobre el seu aforament i la seva llicència. Segons ha pogut saber el Diari Més, així ho va aprovar ahir la Comissió d’Estudi de la nova Ordenança de Terrasses.

La instal·lació d’aquests codis digitals tindrà un doble objectiu. D’una banda, un QR ajudarà a la feina d’inspecció de la Guàrdia Urbana als establiments. En l’últim any i mig, les inspeccions a establiments de restauració ha superat les 400.

Mitjançant el codi QR, els agents de la Urbana podran accedir a la informació relativa als permisos, aforament, llicència i altres aspectes tècnics del local. Així, es volen agilitzar les inspeccions, que normalment es poden allargar i poden provocar una interrupció del servei de l’establiment. D’altra banda, un altre codi anirà dirigit a la ciutadania. Aquest contindrà informació bàsica del bar o restaurant, com la seva capacitat i autorització.

D’aquesta forma, qualsevol tarragoní podrà comprovar si un establiment està al dia i compleix la normativa o no. Aquest nou sistema ja estava contemplat en el projecte d’ordenança del govern municipal i ahir els grups municipals van donar-hi el vistiplau. El que falta per concretar és la ubicació d’aquests codis, si serà a l’entrada de l’establiment o a les taules. El que està clar és que la ubicació haurà de ser visible.

Passeig de la Móra

Més enllà, la Comissió també va tractar la situació amb els establiments del Passeig de la Móra. Les estructures fixes de sustentació de tendals tindran restriccions de mida amb la nova ordenança. Davant aquest canvi, Junts va presentar una esmena per a mantenir aquestes estructures al Passeig de la Móra, on els establiments estan a primera línia de mar. El grup municipal considera que és una zona amb canvis climatològics i que aquest fet justifica mantenir-les. Els grups, de moment, acorden no considerar el passeig com una zona singular.

Noves reunions

La Comissió d’Estudi es tornarà a reunir en les pròximes setmanes, ja que ahir no es van poder tractar totes les esmenes que faltaven. La principal, a quina hora tancaran les terrasses i quin serà el període d’estiu.

Els diferents grups municipals mantenen la bona sintonia a l’hora de debatre l’ordenança.

Tot i això, En Comú Podem i Junts es reafirmen en les seves posicions. Els comuns volen tancar a la 01 h i els juntaires ho volen fer a les 02 h. Un possible pacte, que s’abordarà en la següent comissió, està sobre la taula: tancar a la 1.30 h. L’ordenança de terrasses continua avançant, tot i que està per veure quan es podrà presentar al ple municipal.